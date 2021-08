Demandan al príncipe Andrés por abuso sexual

Nueva York— Una de las mujeres que desde hace tiempo acusó a Jeffrey Epstein demandó al príncipe Andrés este lunes, diciendo que la atacó sexualmente cuando ella tenía 17 años.

Abogados de Virginia Giuffre entablaron la demanda en una corte federal de Manhattan.

“Responsabilizo al príncipe Andrés por lo que me hizo. Los ricos y poderosos no están exentos de ser responsabilizados por sus acciones. Espero que las otras víctimas vean que es posible dejar de vivir en silencio y temor, hay que atreverse a reclamar, hablar y exigir justicia”, dijo.

“Yo no tomé esa decisión a la ligera. Como madre y esposa, mi familia está primero --- y sé que esta acción me va a ser objeto de más ataques del príncipe Andrés y de personas como él --- pero sé que si no haga esto, voy a seguir permitiendo que hagan este tipo de cosas y dejar de apoyar a las demás víctimas”.

A finales del 2019, el príncipe Andrés le comentó a BBC Newsnight que nunca tuvo sexo con Giuffre, diciendo “eso nunca sucedió”.

Dijo que “no recordaba” haberla conocido y le comentó al entrevistador que “hay una serie de cosas que están mal en la versión de Giuffre”, quien alega que el encuentro ocurrió en el 2001.

De acuerdo a la demanda, que busca una compensación y sanción de daños no especificada, el príncipe abusó de Giuffre en múltiples ocasiones cuando ella tenía menos de 18 años.

Como parte de la investigación sobre Epstein y sus encuentros con mujeres y adolescentes, la fiscalía federal de Manhattan solicitó formalmente hablar con Andrés.

Esa petición, que es similar a emitir un citatorio, fue realizada según el Tratado de Asistencia Legal Mutua, un acuerdo entre dos países para compartir evidencia e información sobre casos penales.