Demandan a Slipknot por lucrar con la muerte de su baterista

Ciudad de México.- El grupo Slipknot será demandado por familiares de su baterista fallecido Joey Jordison por supuestamente beneficiarse de la muerte, a 10 años de que el miembro fundador fuera expulsado de la banda.

Según Page Six,la demanda enumera a los miembros de la banda Corey Taylor y Michael Shawn "Clown" Crahan, como quienes usaron la muerte de Jordison para impulsar las ventas de su álbum de 2022, The End, So Far.

"Mientras familiares, amigos y fans lamentaron la pérdida del legendario baterista, ninguno de los compañeros de banda expresó sus condolencias a la familia de Jordison tras su fallecimiento. En cambio, Taylor y Crahan buscaron despiadadamente sacar provecho de la muerte de Jordison.

"Taylor dedicó públicamente 'The End, So Far' a Jordison, afirmando que la comprensión del fallecimiento de Jordison 'se introdujo' mientras hacía el álbum. Taylor incluso reconoció que él y Crahan habían maltratado a Jordison en una entrevista, y les dijo a los fanáticos que 'esperaban arreglar las cosas con él, y es una de esas cosas que te dicen: cualquier cosa que tengas que hacer, hazlo ahora, porque nunca saber cuándo vas a perder a alguien'", revelaron los documentos.

También se les acusa de no devolver el equipo de Jordison, incluidos instrumentos musicales, equipo y vestuario, y ha estado usando sus pertenencias en su museo itinerante, Knotfest .

"Después de expulsar abruptamente a Jordison de Slipknot en 2013, Taylor y Crahan prometieron expresamente en un acuerdo escrito devolver todas las pertenencias de Jordison a cambio de la promesa de Jordison de liberar ciertos reclamos contra ellos", afirma la demanda.

"Sin que Jordison lo supiera, (ellos) habían ejecutado el acuerdo sin intención de cumplir con sus obligaciones en virtud del mismo, y a sabiendas le ocultaron a Jordison que poseían muchos otros artículos pertenecientes a Jordison que nunca le devolvieron".

El equipo legal de Slipknot pidió que se desestimara la demanda, afirmando que no tienen derecho a ningún tipo de reclamo o reparación.

"Los demandados generalmente niegan todas y cada una de las acusaciones y supuestos reclamos establecidos en la Primera Demanda Enmendada del Demandante y niegan además que el Demandante tenga derecho a cualquier reparación", respondieron.