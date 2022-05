Demandan a Mark Ruffalo por un incendio en Nueva York

Ciudad de México— Los residentes de una localidad del norte del estado de Nueva York en la que se encuentra una agencia de automóviles utilizada como locación en la serie de I Know This Much is True, de HBO, han demandado a los productores con el argumento de que arruinaron sus casas y los expusieron a humo tóxico.

La locación ubicada en Ellenville, NY, se utilizó durante un mes antes de que se incendiara en mayo de 2019.

La demanda menciona al productor ejecutivo Mark Ruffalo, de acuerdo con lo que reportó TMZ. Ruffalo protagonizó la serie junto a Rosie O'Donnell.

En la demanda se argumenta que la producción almacenó queroseno, aceites y otros materiales inflamables en el lugar.

También se dice que después del incidente, la producción no limpió el sitio. Se describió el lugar como "un montón de desechos al descubierto y un derrame tóxico" que expone a los residentes a "un polvo que el viento levanta y a la dispersión de gases".

Los dueños de la agencia de automóviles ya habían demandado a Calling Grace Productions (la productora de la serie) por el incendio. No se sabe si el asunto se ha solucionado.