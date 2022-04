Demandan a Justin Bieber por plagio

Ciudad Juárez— Tanto Justin Bieber como el dueto de country Dan + Shay han sido demandados por plagio, esto por su colaboración de 2019, la canción "10,000 Hours".

Los demandantes son las empresas Manufacturing Concepts, Melomega music and Sound Gems, quienes aseguran que su interpretación lanzada hace unos años, es muy similar a una canción que crearon en los 80, "The First Time Baby is a Holiday".

"Sólo se necesita escuchar una vez "First Time" y la infractora "10,000 Hours", para darse cuenta de las inconfundibles similitudes entre ambas", señala la demanda presentada esta semana.

"Sin embargo, más allá del análisis subjetivo, cuando las canciones son vistas a través de la lente y la ciencia musical, como lo hizo en este caso uno de los principales expertos de música en la industria, la infracción es inconfundible".

Las compañías están pidiendo el crédito de composición de la canción, también una suma de dinero no especificada por daños y perjuicios; así como, el pago de los honorarios de sus abogados, y una orden que impida la distribución masiva de la canción.