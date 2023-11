Demanda 'Mary Boquitas' a Sergio Andrade en EU

CDMX.- Siempre ha sido una mujer de fe, aunque en su momento hasta persignarse le prohibieron, María Raquenel Portillo, a quien su esposo y abusador bautizó como "Mary Boquitas", decidió no callar más y por eso se animó a emprender una acción legal en Estados Unidos en contra de Sergio Andrade.

Raquenel presentó una demanda contra Andrade en una Corte de Los Ángeles para pedir justicia contra el hombre que la sedujo a los 14 años y con el que se casó a sus 15 años, en 1985, siendo menor de edad. La pareja duró casada cinco años.

"Creo que la congruencia es importante para poder llevar un mensaje. Mi historia ya no la pude evitar. A mí ya me sucedió lo que me sucedió y ni modo, gracias a eso soy quien soy hoy, lo acepto y lo asumo", declaró Raquenel, hoy de 53 años.

"Le agradezco a Dios de que al menos soy sobreviviente, de que no perdí la vida, y no caí en otras cosas, que más víctimas han terminado de otra manera, desafortunadamente".

Por eso, agregó la cantante, era muy importante reconocer y denunciar a Andrade.

"Creo que es la única manera para que una persona que viva lo que yo viví pueda salir adelante, el reconocer también te hace valiente", añadió.

Ella afirma ser la primera víctima de Andrade, el compositor que hasta le prohibía ir a la iglesia.

"Pero Dios nunca se salió de mi corazón, aunque a escondidas tenía que hablar con él, pero creo en el perdón, creo en la valentía y la congruencia y esas acciones que no tienen nada que ver con la venganza, pero tenemos que poder hacerlo (denunciar), porque es el único ejemplo que podemos dejar a esta nueva generación", expresó.

Mary, al igual que Gloria Trevi y Andrade, fue privada de su libertad al ser acusada de rapto, violación y corrupción de menores en Chihuahua, donde permaneció detenida por más de cuatro años.

"Cuando salí de prisión dije: 'No me voy a vengar de nadie porque no soy una persona vengativa'. No quise poner tampoco ninguna denuncia a mi gobierno que incurrió en irregularidades, porque este caso también estuvo lleno de irregularidades, dije: 'Se lo dejo a Dios todo'", recordó.

"Pero hoy entiendo que no es venganza, son actos de justicia, porque la justicia desafortunadamente con Sergio Andrade no fue justa, entonces, las víctimas en general tienen que dejar de ser víctimas y denunciar, abrir la boca y pedir ayuda".

Fue esta la razón por la que emprendió una acción legal en Estados Unidos contra su ex esposo.

"No sé qué voy a lograr con la demanda, pero lo hice y para mí es un acto de liberación, sabes. Es un acto de hacer justicia conmigo y con mi propia historia", expresó.

El caso en el que se vio envuelta la cantante resurgió por la serie Ellas Soy Yo, de Trevi para Televisa-Univisión, pero también por su podcast "En Boca Cerrada", que obtuvo muy buena respuesta de la audiencia.

"En Estados Unidos es una denuncia civil (contra Andrade) que la pueden encontrar online.

No puedo hablar mucho de este tema porque estamos trabajando en ampliarla, pero se le va a denunciar por los cargos que se le tienen que denunciar. Estamos haciendo un análisis de todos los cargos porque son muchísimos para poder establecer la denuncia penal", explicó.

"Lo que sí me gustaría que se dijera es que lo tengo demandado en Estados Unidos, ahora sí que, sobre aviso no hay engaño", aseguró.