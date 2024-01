Demanda Alemán a su exnovia por extorsión

Ciudad de México.- El rapero mexicano Alemán presentó una demanda contra su ex pareja, Akasha, a quien acusa de presunta extorsión luego de haberlo señalado de agresión.

Después de presentar una disculpa pública dirigida hacia sus fans y ex novia, Erick Alemán acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde en un encuentro con los medios reveló que los abogados de Akasha le pidieron dinero a cambio de no presentar una denuncia formal en su contra por agresiones.

"Me he mantenido callado por respeto y por asuntos legales, pero creo que ya es hora de limpiar mi nombre y que no se quede esto así porque a mí me sigue afectando, sigo perdiendo contratos, negocios, y la verdad es que las cosas no fueron así, y en momentos cuando te piden dinero a cambio de no hacer una demanda, eso se llama extorsión. Hablamos de cantidades que son impensables y yo creo que también esto lo hago por mis fans", dijo.

Cristopher Estupiñan, abogado del intérprete de "Rucón", explicó "recibimos una llamada por parte de los abogados de la ex pareja de Alemán, en la que nos estaban pidiendo una fuerte suma de dinero, estamos hablando de cantidades millonarias a cambio de no presentar señalamientos ni declaraciones en contra de él".

Por su parte, el compositor aseguró que tiene las evidencias necesarias para salir libre de los señalamientos, añadiendo que no buscaba afectar a la también rapera debido a que ya había llegado a un acuerdo a su favor.

"Es hora de hablar y mostrar las pruebas, la verdad es que yo no he querido porque no quiero verla así, no quiero exponerla de esta manera, ni que vieran sus videos, ni todo el material que yo tengo, pero pues llegó la hora. Voy a defender mi nombre, por eso voy a presentar la denuncia.

"Yo había llegado a un acuerdo con ella, la iba a apoyar por razones de que yo la sigo queriendo, y todo el rollo, pero me está pidiendo cosas inimaginables y menos, porque ahorita todo mi dinero lo voy a usar para salvarle la vida a mi papá que está sobreviviendo de cáncer y es lo que voy a hacer, estoy enfocado en eso y no puedo creer que ella sabiendo lo que estoy pasando me está pidiendo una cantidad que ya lo van a saber", comentó.

Alemán explicó que ha perdido contratos por las acusaciones, por lo que indicó que ahora defenderá su nombre con apoyo de su abogado.

"Vamos a actuar conforme a la línea legal, espero que esto se resuelva lo más pronto posible para que no me siga afectando en mi carrera, que tanto me ha costado durante estos años, trabajando desde abajo".