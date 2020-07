Deleitará con música y nuevo libro

Para el violonchelista, escritor y académico mexicano Carlos Prieto no existen límites a la hora de aprender. a sus 83 años, el célebre intérprete continúa reinventándose para poder llevar música a cada rincón de México aun en tiempos de pandemia.

¿Cómo? a través de la magia del internet, que, según cuenta en entrevista telefónica a El Diario de Juárez, le ha permitido ofrecer varios conciertos y charlas en línea desde que inició la contingencia sanitaria en México.

“Estaba acostumbrado a giras continuas de conciertos y de conferencias no sólo por México, sino por muchos otros países; estados unidos, américa del sur, Europa, etcétera. de hecho, esta semana tenía que estar en Paraguay, tenía una semana de conciertos y conferencias en Paraguay, por supuesto esto se pospuso”.

“Entonces, naturalmente, no tenía absolutamente ninguna práctica de dar conciertos desde mi casa por computadora, pero pues estoy aprendiendo y esto me ha permitido dar conciertos para públicos que no hubiera yo supuesto que podía dar conciertos”, explica.

Por ejemplo, tras su última presentación en la frontera en septiembre de 2018, el músico podrá ‘regresar’ a la región el próximo viernes 3 de julio gracias al programa en línea ‘virtudes virtuales de la música y la poesía en tiempos de pandemia’, del Centro Cívico S-mart.

“No me hubiera imaginado que iba a tener la posibilidad de dar un concierto y una plática para el público de Juárez. yo he estado varias veces en Juárez, tengo muy buenos amigos ahí y lamento profundamente no poder estar personalmente por aquellas tierras, pero por lo menos me alegro de dar un concierto y una plática a larga distancia”, expresa.

Durante su recital y plática virtual, que se transmitirá a través de las páginas de Facebook del Centro Cívico S-mart, del consulado general de México en el paso y del centro cultural paso del norte en punto de las ocho de la noche, Carlos Prieto realizará también la presentación de su próximo libro a publicar: ‘la música, clásica, algunos conceptos fundamentales y breves notas históricas’, y compartirá fragmentos de su concierto con el violonchelista francés Yo-Yo Ma en la Sala Nezahualcóyotl.

“En vivo voy a dar una plática y voy a tocar cuatro movimientos de la primera suite de Johann Sebastian Bach para violonchelo solo”.

“En la charla voy a hablar de mi nuevo libro (…) ese libro ya lo entregué a la academia mexicana de la lengua, que se va a encargar de publicarlo. no sé yo exactamente en que fecha va a salir. es un libro que está escrito de tal manera que un público, no necesariamente musical, lo pueda entender. ese es el tema del libro. analiza desde el origen de la palabra música”, platica.

Viernes 3 de julio

8:00 p.m.

A través de: las páginas de facebook del Centro Cívico S-mart, del consulado general de méxico en el paso y del centro cultural paso del norte