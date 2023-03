Deleita Enjambre a sus fans en el Vive Latino

Tras presenciar el regreso de Los Bunkers después de nueve años de ausencia en México y un show enérgico de Red Hot Chili Peppers, el escenario principal del Vive Latino había ofrecido una mirada a canciones que ya pueden considerarse clásicas y a esa tendencia quiso sumarse Enjambre, con una presentación llena de sus éxitos.

Durante una hora, la agrupación llevó a sus fans a cantar de forma ininterrumpida, pues hilaron composiciones consentidas como "Manía Cardiaca", "Dulce Soledad" y "Somos Ajenos".

Si bien la temperatura había disminuido para las 22:20 horas que arrancaron su presentación, los músicos no dejaron la energía decaer y, liderados por la voz de Luis Humberto Navejas, lograron un acto donde la mayoría saltaba y coreaba.

"Gracias por darnos este lugar, es por ustedes y para ustedes, con cariño de nuestra parte", expresó el vocalista.

Éxitos de su disco Daltónico (2010), como "Dulce Soledad" y "Ciencia de la Lluvia", fueron ampliamente aplaudidos, pero también rolas más actuales, como "Vida en el Espejo" (de 2017) lograron conectar con los fans, que incluso acompañaron las canciones con las lámparas de sus celulares.

"Esta noche ustedes son las estrellas", dijo Navejas al ver aquellas luces encendidas frente a ellos, que también ofrecieron "Madrugada", "Elemento" y "Cámara de Faltas".

Pese a que la mayoría de los fans se retiraron del escenario principal tras el show de Enjambre, la fiesta siguió por el acto del reconocido DJ Paul Oakenfold.

En los primeros minutos de este lunes, las tornamesas se encendieron y arrancó la euforia al mezclar con temas tan icónicos como "Sweet Dreams (Are Made of This)", mientras animaba a todos a no dejar caer la energía.

"¡Viva México!", gritó Oakenfold, quien terminó las actividades en el escenario principal del Vive Latino, mientras la música seguía en otros entarimados por los shows de Plastilina Mosh y Pesado, los encargados de cerrar el Vive Latino 2023.

Tiene fallas de audio Plastilina Mosh

Con problemas de audio, Plastilina Mosh cerró la edición del Festival Vive Latino en el escenario Claro Música.

Aunque la agrupación estaba entusiasmada y aseguró que darían su mejor show las personas comenzaron a enojarse y a desalojar el lugar.

"Suban el volumen", gritaron las personas, pues ni siquiera se entendía la canción que cantaban.

El vocalista trató de apaciguar los ánimos comentando que darían una buena actuación.

"Buenas noches Vive Latino, vamos a dar el mejor show",dijo.

A pesar de tener contacto con el público las personas comenzaron a abuchear la presentación, pues no hicieron nada por mejorar el audio.

A 10 minutos de su presentación las personas comenzaron a desalojar el lugar, pues comentaron que no valía la pena la espera.

"Estuve esperando por más de 6 horas este concierto y no se escucha ni se entiende lo que dicen, no puede ser que un festival de este tamaño tenga tan mal audio", comento Carlos, fan de Plastilina Mosh desde los 13 años.

Las fallas técnicas no impidieron que Plastilina Mosh interpretara los temas "Aló", "Human Disco Ball" y "Peligroso Pop", que pusieron a saltar a sus seguidores que esperaron por más de 12 horas su presentación.