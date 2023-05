Del rock al baloncesto

Hay música nueva de Foo Fighters, la serie de HBO "The Idol" protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd y un documental sobre el programa de televisión "American Gladiators" entre los nuevos programas de televisión, películas, música y juegos que están a la venta. Entre las ofertas que merecen tu tiempo se encuentran una historia sobre el origen de LeBron James y un programa de televisión en el que los concursantes compiten para transformar coches nostálgicos en Hot Wheels a tamaño real.

Películas

PUBLICIDAD

"Shooting Stars",

La historia del origen de LeBron James se dramatiza en la nueva película "Shooting Stars", que se estrena en exclusiva en Peacock el viernes 2 de junio. Basada en el libro de 2009, escrito por James y Buzz Bissinger, autor de "Friday Night Lights", la película cuenta cómo él y sus amigos de la infancia (los autodenominados "fab four") alcanzaron la fama en el equipo de baloncesto de su instituto en Akron, Ohio. Vincent-St. Mary's a tres campeonatos estatales en cuatro años. James es interpretado por Marquis "Mookie" Cook.

*Peacock, 2 de junio

"El ídolo"

El creador de "Euphoria", Sam Levinson, tiene una nueva y descarnada serie para HBO llamada "The Idol", protagonizada por Lily-Rose Depp y Abel Tesfaye, también conocido como el artista The Weeknd, que es coguionista y coproductor ejecutivo. Depp interpreta a una artista de Los Ángeles que, tras una crisis nerviosa, entabla una inquietante relación con un gurú y líder de una secta de autoayuda interpretado por Tesfaye. "El ídolo" ya ha suscitado muchas críticas por un supuesto ambiente de trabajo tóxico fuera de las cámaras y escenas de sexo supuestamente gratuitas y también violentas, que el reparto y Levinson han negado. La serie se estrenó en el Festival de Cannes, donde Levinson reconoció en rueda de prensa que, aunque se trata de una historia "provocativa", la cobertura mediática le ha convencido de que "estamos a punto de tener el mayor espectáculo del verano."

*HBO, 4 de junio

"FDR"

Una nueva miniserie ofrece una lección de historia sobre el 32º presidente, Franklin D. Roosevelt, que fue elegido para cuatro mandatos. Co-producida por Bradley Cooper y la biógrafa Doris Kearns Goodwin, "FDR" se adentra en algunos de los momentos más cruciales de la vida de Roosevelt, como cuando contrajo la enfermedad de la polio y quedó permanentemente paralizado de cintura para abajo, cuando las fuerzas estadounidenses asaltaron las playas de Normandía (Francia) el Día D, el 6 de junio de 1944, y su matrimonio con Eleanor Roosevelt, que se convirtió en defensora de los derechos humanos.

*History, disponible ya

"The American Gladiators Documentary"

La galardonada serie de ESPN "30 for 30" regresa con "The American Gladiators Documentary", una película en dos partes que examina la historia del antiguo reality show de competición sindicado. También revela que "American Gladiators" tenía un oscuro trasfondo de codicia, adicción y chantaje. Se entrevista a antiguos concursantes y miembros del equipo.

*ESPN, diposnible ya

"Hot Wheels: Ultimate Challenge"

Los fanáticos de los coches de carreras acelerarán para ver "Hot Wheels: Ultimate Challenge", donde los concursantes compiten para transformar coches nostálgicos en Hot Wheels a tamaño real. Presentado por el experto en coches Rutledge Wood y con invitados famosos como Anthony Anderson, Joel McHale y Terry Crews, el ganador de cada episodio se lleva un premio de 25.000 dólares. Jay Leno, conocido por su afición a los automóviles y su colección de coches raros, aparece en el episodio final, en el que el ganador recibe 50.000 dólares y su creación se convierte en un modelo de Hot Wheels que el público puede adquirir. "Hot Wheels: Ultimate Challenge"

NBC, diponible ya

Sólo para tus oídos

- Foo Fighters tiene un nuevo álbum, el primero desde la muerte del batería de la banda, Taylor Hawkins. Los rockeros dicen que "But Here We Are", de 10 canciones, es "una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters ha sufrido en el último año". El single principal es "Rescued", con la letra "I'm just waiting to be rescued/Bring me back to life. Kings and queens and in-betweens/We all deserve the right". El nuevo álbum, que sale a la venta el viernes 2 de junio, está producido por Greg Kurstin y Foo Fighters. Hawkins falleció el año pasado durante una gira sudamericana.

- Las regrabaciones de viejas canciones de Bob Dylan, que se estrenaron por primera vez en la película de Alma Har'el de 2021 "Shadow Kingdom: The Early Songs of Bob Dylan", de Alma Har'el, se publicarán por primera vez en formatos de audio el viernes 2 de junio. La colección incluye "Forever Young", "It's All Over Now, Baby Blue", "I'll Be Your Baby Tonight" y "When I Paint My Masterpiece". Los 14 temas incluyen "Watching the River Flow", una joya del blues. El largometraje "Shadow Kingdom feature" también estará disponible para descarga y alquiler el 6 de junio. (Columbia Records y Legacy Recordings)

- The Revivalists regresan con su quinto álbum completo, prometiendo más de su gumbo picante de alt-rock con acento de trompeta, blues, folk y gospel. "Pour It Out Into the Night" sale a la venta el viernes 2 de junio y la banda de Nueva Orleans ofrece tres versiones muy diferentes de su sonido, con el himno "Kid", el folky "Down in the Dirt" y el tema de protesta política "The Long Con", con la letra "Every day they take away/A little piece of you/a little piece of me". La banda actúa este verano en Bonnaroo y Lollapalooza. (Concord Records)

- Esta semana tendremos la oportunidad de homenajear a Kenny Rogers con algunas canciones raras que dejó grabadas. El álbum de 10 canciones "Life Is Like a Song" incluye ocho grabaciones nunca antes escuchadas, que abarcan desde 2008 hasta 2011, incluyendo versiones de "Wonderful Tonight" de Eric Clapton y "Goodbye" de Lionel Richie, así como su dueto con Dolly Parton, "Tell Me That You Love Me". La colección está comisariada y producida por la viuda del fallecido miembro del Salón de la Fama de la Música Country, Wanda Rogers. Dos temas extra incluyen una versión del estándar de Mack Gordon/Henry Warren, "At Last" y el tema de Buddy Hyatt "Say Hello to Heaven". (UMe)