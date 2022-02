Del dolor a la gloria

El narrador, poeta y editor chihuahuense Luis Fernando Rangel, de 26 años, ganó el Premio Internacional de Poesía Nueva York Press 2021 por su obra ‘La marcha de las hormigas’, firmada con el pseudónimo ‘Candelario Flores’.

Esta es la segunda edición del premio, y tuvo la participación de 138 autores procedentes de 21 países.

“Ese libro lo comencé a escribir en 2017, a raíz de la muerte de mi padre y en ese primer instante escribí un libro que se llama ‘Dibujar el fin del mundo’, pero el proceso de la escritura fue catártico, un duelo más del arrebato; esos poemas los sentía así y lo que fui dejando de borradores lo fui trabajando para que fuera una forma de transmitir el dolor y abordar el proceso del duelo cotidiano, como a veces esta figura justamente de las hormigas caminando es una procesión porque ya uno vivió ese proceso, y fue desde ese año que comencé a escribir esos poemas y los fui juntando”, dijo para El Diario el poeta.

Refirió que comenzó a abordar de otras formas que no había pensado, a conciencia, las pérdidas que lo marcaron como la muerte de su abuelo y la de uno de sus hermanos que no conoció.

La ceremonia del premio

Fue en modalidad virtual debido a la pandemia, contó que el premio consiste en la publicación del libro digital y físico, además de la traducción al inglés y estará a la venta a mediados de este año.

“Este libro me ha ayudado a cerrar ese ciclo de escritura que, por una parte, fue un proceso duro, porque sentí que la escritura fue evolucionando y me ayudó a cerrar ese proceso y a reflexionar sobre esos tópicos como la muerte, que es un tópico universal y a la vez a todos nos aterra e inquieta, me ayudó a enfrentar eso”.

“En cuanto a mi trabajo literario me ayudó a ser más crítico con mi obra, más cuidadoso, a depurar más mi trabajo. Siento que a fin de cuentas cada libro lleva su proceso de maduración y no hay que apurar los libros, cada uno nacerá a su tiempo”, puntualizó.

Lo que viene

Luis Fernando también cuenta con dos proyectos editoriales ‘Editorial de Sangre Ediciones’ y la revista ‘Fósforo Literatura en Breve’, donde busca ser una plataforma para voces nuevas.

“Publicar poesía, ensayo, dramaturgia que de pronto son géneros que son como complicados de que se publiquen, y estos esfuerzos nacen de esa forma de creer, compartir, ser plataforma y a la vez crear diálogos y hacer comunidad para ayudarnos entre todos a crecer”.

También se encuentra trabajando en otro poemario que está enfocado a otras cuestiones como el lenguaje, inquietudes, más lo cotidiano del día a día.

Además, ya está por publicarse un libro de cuentos que lleva por nombre “Miedo a los relámpagos” que saldrá en marzo, es un libro que contendrá cuentos breves que abordan la tradición oral, que nacieron de las historias que mi abuelita me contaba que sucedían en el pueblo, anécdotas que tienen una especie de giro de que la vida en los pueblos es bastante misteriosa”, aseveró.

Luis Fernando Rangel, escritor

Sus inicios

“Siempre he estado cerca de la literatura, porque mis papás siempre fueron lectores, así que desde pequeño tuve contacto con los libros y fue cuando cursaba el bachillerato cuando comencé a escribir”, indicó.

Trayectoria e inspiración

Cuenta con cinco libros escritos de poesía y dos de cuento. Lo más complicado para llegar hasta este momento de su vida, compartió, ha sido el esfuerzo constante.

“He tenido maestros, becas, talleres literarios, uno de ellos con el maestro Enrique Servín que me ayudó mucho a encontrar la forma de cómo quería decir las cosas y pulir lo que se escribe y volverme un poco más crítico… todo esto es lo que me ha ayudado a forjar una carrera, aunque todavía me falta mucho, pero siempre estoy preparándome”.

toma nota

El libro se podrá conseguir en la página de la editorial

(Nueva York Poetry Press) y en Amazon