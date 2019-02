Del amor a la amistad

Ciudad de México— ¿Se puede ser amigo de quien alguna vez fue tu pareja? La respuesta para algunos famosos es un rotundo sí. Y no sólo se trata de una relación cordial y respetuosa orientada al bienestar de los hijos en común, sino que algunas celebridades hasta conviven con los nuevos amores de sus exes.

Claro que esta no es una situación generalizada. De acuerdo con la terapeuta de parejas Mariel Calvo, es resultado de la madurez, habilidades emocionales, empatía y amor verdadero que comparten ambas partes.

“Juntos han venido procesando varias pérdidas, y cuando se da la separación física definitiva, la pareja suele tener muy bien procesado el duelo, por lo que ya no es tan difícil”, dice la especialista.

Calvo dice que esta evolución también puede explicarse con la Teoría Triangular del Amor, de Robert Stenberg, la cual sostiene que las relaciones amorosas se componen de tres elementos: pasión, intimidad y compromiso.

“En este tipo de pareja se acaba la pasión, pero hay mucha intimidad y compromiso de seguir con el otro, porque tienen hijos, porque hay cariño, etcétera. Entienden que lo que se acabó fue la pasión, pero no se termina lo demás, por eso acaban formando una amistad.

“Pero si se pierde alguno de los otros dos elementos y la pareja no cuenta con las herramientas para resolverlo, la situación es distinta. Por ejemplo, si hay una infidelidad, existen sentimientos de traición y se dañan la lealtad y confianza”, explica la experta.

Jennifer Lopez y Marc Anthony son los campeones en transformar amor en amistad, luego de que en 2014 concluyeron su matrimonio de siete años, durante el cual tuvieron a los gemelos Max y Emme.

Desde entonces, a los cantantes se les ha visto juntos a menudo, e incluso han colaborado artísticamente. En junio del año pasado posaron juntos en una foto en la que también aparecía Alex Rodriguez, actual pareja de J.Lo.

“Es mi mejor amigo”, dijo ella en el programa Live With Kelly.

Y es que, aunque se les acabó la pasión, el vínculo que los une es poderoso.

“Han tenido muchos proyectos juntos, se han dado cuenta que hacen muy buen equipo. Eso es a lo que deberíamos aspirar: encontrar como pareja a alguien con quien realmente hagas un gran equipo”, sostiene la terapeuta, quien cuenta con una Maestría del Instituto Mexicano de la Pareja.

Sin embargo, Calvo advierte que no todo mundo puede alcanzar la madurez indispensable para transformar amor en amistad.

“Actualmente veo que el ideal de muchas parejas es llevarse increíble con su ex y no, a veces basta con con respetarlo como el padre o madre de tus hijos y tener un límite. No idealicemos que a todos nos va a funcionar ser amigos del ex. No es así”.





Amigos simplemente amigos

Aunque el mundo del espectáculo suele estar lleno de drama y rupturas escandalosas, también hay ejemplos de madurez dignos de reconocerse:



GWYNETH PALTROW

Y CHRIS MARTIN

La pareja tiene un vínculo especial, reforzado por los dos hijos que procrearon, Apple y Moses.

De hecho, el músico acompañó a su ex mujer ¡a su luna de miel! con el productor Brad Falchuk, con quien Gwyneth se casó en septiembre pasado.



HEIDI KLUM Y SEAL

Desde el anuncio de su rompimiento en 2012, luego de una década juntos, Klum lo invitó a unírsele como juez en el programa America’s Got Talent.



NAOMI WATTS

Y LIEV SCHREIBER

Durante 11 años, la pareja formó un matrimonio envidiable, pero en 2016 llegó a su fin. Los actores tienen dos hijos, y por ellos han mantenido una estrecha relación que les permite convivir como familia.



DEMI MOORE Y BRUCE WILLIS

Los actores se casaron en 1987 y después de 11 años de matrimonio y tres hijas en común anunciaron su rompimiento, aunque quedaron legalmente divorciados hasta el 2000.

Si bien el amor de pareja se terminó, siempre han sido muy unidos. Incluso Willis fue uno de los invitados a la boda de Moore y Ashton Kutcher, en septiembre de 2005.



GRETTEL VALDEZ

Y PATRICIO BORGHETTI

En diciembre pasado, la actriz compartió en Instagram una foto muy navideña en la que aparecía con Leo Clerc, su actual pareja... pero también estaban su ex, Pato Borghetti, y la nueva esposa del actor, Odalys Ramírez.



NINA DOBREV

E IAN SOMERHALDER

Entre los actores existió un noviazgo de aproximadamente tres años, que se fraguó cuando actuaban en la serie ‘The Vampire Diaries’. Tras su rompimiento, en 2013 sigueieron como amigos.



CHRIS PRATT Y ANNA FARIS

Se casaron en 2009 y en 2017 anunciaron su separación. Recientemente, el protagonista de ‘Guardianes de la Galaxia’ se comprometió con Katherine Schwarzenegger y fue su ex una de las primeras en felicitarlos.