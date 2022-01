Dejó Diego Verdaguer dueto inédito con Juan Gabriel

Ciudad de México- Querido y admirado por múltiples figuras del espectáculo, a quienes encandiló con su talento y su enorme corazón, Diego Verdaguer fue un artista que hizo y deshizo a plenitud, colaborando con colegas de la talla de Joan Sebastian, Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, entre muchos otros, además de formar una familia unida con su amor eterno, Amanda Miguel, y su hija, Ana Victoria.

Así fue cumpliendo muchos de sus sueños. Sin embargo, al argentino naturalizado mexicano le faltó tiempo, y su partida, a los 70 años, a causa de Covid-19, dejó inconclusos muchos de sus proyectos.

Uno de los más significativos fue el tema "El Sol Ya Salió", que trabajó junto a su amigo "El Divo de Juárez" y cuyo lanzamiento fue truncado por la familia del ícono mexicano.

"Diego tenía mucha ilusión de que saliera este tema, que compuso junto a Juan Gabriel, y que nos divertimos tanto haciéndolo los tres, y con Amanda, que también estaba ahí, y al final no lo dejaron. Dios sabe por qué pasan las cosas, pero es una pena.

"Y ya no importa si ceden o no ceden porque la ilusión la tenía Diego. Él es el que tenía mucha ilusión de que la gente la escuchara. Se malinterpretó todo diciendo que él quería aprovecharse de Juan Gabriel, pero no era el caso y eso le causó una gran pena. Si sale ahora, qué bueno, pero ya qué más da", compartió el productor Gustavo Farías, quien colaboró en varias producciones junto a Verdaguer, con quien compartía una amistad de años.

El intérprete de "Volveré" falleció el jueves por la tarde en Los Ángeles. Su familia dio a conocer la noticia a través de un comunicado.

"Con absoluta tristeza lamento informar a todo su público y amigos que papá, el día de hoy (jueves), dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles'', dijo Ana Victoria.

Horas antes de su deceso, Diego se despidió de Amanda con un emotivo tuit: "¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @Amandamiguels", haciendo referencia a su éxito internacional "La Ladrona".

La artista, de 65 años, le respondió: "Siempre te amaré". Ambos disfrutaron un matrimonio de cuento de hadas por casi 50 años.

El año pasado, la cantante de "Él Me Mintió" compartió numerosos mensajes en Twitter en los que evidenciaba su postura antivacunas, por lo cual se especulaba que la causa de la muerte del artista podría haberse derivado de complicaciones por la falta de alguna dosis.

Sin embargo, una fuente cercana a la familia aseguró que Verdaguer contaba con ellas antes de contagiarse, en diciembre pasado.

El nominado al Latin Grammy vendió más de 20 millones de discos, obteniendo 20 Discos de Oro, y trabajó siempre de la mano de su esposa, a quien produjo canciones en muchas ocasiones y con quien formó su sello discográfico, Diam Music, dejando un legado que permanecerá en su familia.

"Realmente es una pena haberlo perdido. Siempre tenía muy buena disposición, buen humor. Se reía todo el tiempo, te hacía sentir bien, te echaba porras. Fue un muy buen amigo y artista; la verdad, es muy triste haberlo perdido.

"Diego me enseñó a cuidar los detalles, era una persona que ponía mucha atención en la producción, era un perfeccionista, y la realidad es que su afecto por el detalle siempre hacía la diferencia, y yo le aprendí eso desde la primera vez que trabajamos juntos, en 1996", destacó el creativo.