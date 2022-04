Deja pistas en México

‘El Fantasma’ es el nombre del cortometraje del cineasta chihuahuense Arturo R. Jiménez, que se centra en la estancia de Lee Harvey Oswald a CDMX, en el otoño de 1963, dos meses antes de ser arrestado por el asesinato del presidente Kennedy.

“El proyecto surge porque un amigo me envió un artículo que hablaba de cómo la escritora Elena Garro, se encontraba en una fiesta en la CDMX en los años sesenta y presume que vio a Lee Harvey Oswald, meses antes de ser arrestado por el asesinato del presidente Kennedy y mucha gente la tacha de loca, de querer exagerar su historia o hacerse protagonista de este momento histórico”, dice Jiménez.

Registro histórico

Es una coproducción entre México y Estados Unidos, protagonizada por los actores Ellar Coltrane y Fernanda Rivera. Se estrenó el año pasado en varios festivales y en el Cine festival de San Antonio obtuvo el galardón en la categoría al ‘Mejor Cortometraje de Texas’.

“Existe documentación de que Oswald estuvo en CDMX dos meses antes del asesinato de Kennedy y fue con la intención de obtener una visa para mudarse a la Unión Soviética, fue ahí que comencé a pensar y surgieron preguntas de qué hubiera pasado si Oswald se va a la Unión Soviética en lugar de regresar a Estados Unidos, tal vez no lo arrestan o a lo mejor el asesinato no sucede, en fin muchas cosas, entonces teniendo eso de base, quise crear una historia de ficción basada en hechos reales”, dijo el chihuahuense en entrevista para El Diario.

Apegada a la realidad

El proyecto tomó tres años para su realización, el rodaje fue en la Ciudad de México, en varias de las locaciones que Oswald visitó durante su estadía en México, las locaciones fueron en el centro histórico, en las colonias San Pedro de los Pinos, y San Miguel Chapultepec, y toda la posproducción, la edición, mezcla de sonido, corrección de color, fue hecha en Austin, Texas.

“Producimos un mundo fiel a lo histórico pero generamos una historia dentro de ese mundo de ficción, como no sabemos qué paso con Oswald, ni con quién hablo, qué le dijeron o qué dijo él, entonces reinterpretamos esa parte de la historia y recreamos un mundo que sí está documentado”

Talento nato

Arturo, cuenta con 13 años de trayectoria dentro del séptimo arte dentro de su núcleo familiar es el único con la pasión por el cine; su talento es nato, el cual fue descubriéndolo poco a poco, en su tierra natal, luego emigró a México, donde ya estando en la universidad un compañero me invitó a colaborar en un documental que él quería realizaría que lleva por nombre ‘El árbol olvidado.

Esa película resultó ser nominada a un Ariel como mejor largometraje documental y estuvo varios festivales alrededor del mundo.

“En ese momento supe que se podía hacer cine con cero recursos, y que si se puede si uno se lo propone, comencé haciendo mucho documental y se hace mucha investigación, se conocen muchas vidas, lugares y personas, fue como quise desarrollar mis proyectos, con mucha investigación, estudios, con el fin de poder conocer otras comunidades, personas, vidas, momentos históricos y así fue que terminé haciendo este proyecto de ‘El Fantasma’”, contó.

Sus inicios

“Mi pasión por el cine comenzó en Chihuahua era fan y consumidor de películas, no faltaba un día en ver películas, me tocó la época de rentar en vhs las películas, además me llamó la atención mucho el explorar el cine a través del discurso, del saber, me interese mucho en la crítica de cine y termine colaborando con El Diario de Chihuahua, tenía como 16 años y me dieron un espacio para hablar un poco de estas películas, entonces ahí sentí la conexión interesante de poder colaborar con el periódico en la ciudad donde nací y crecí”, reveló.

Su evolución en el cine

El creador ha estado desarrollado su carrera cinematográfica en México,Cuba, Nicaragua y la República Checa, incluidas colaboraciones con cineastas y actores como Peter Greenaway ('The Cook, the Thief, His Wife & Su amante') y Matt Dillon ('Crash').

Lo que viene

“Siempre he querido realizar un proyecto alrededor de mi experiencia en Chihuahua y de cómo veo el país, porque son áreas muy distintas, sobre todo viendo de Chihuahua y mudándome a la CDMX sentí que estaba en otro espacio, he estado desarrollando ideas sobre eso, y sobre la identidad, porque ahora estar radicando en Estados Unidos y como mexicano, pero como chihuahuense hay una identidad muy particular que siento que no he visto yo en el cine, y me gustaría explorar eso y es algo que he estado trabajando en los últimos años”.

DETALLES DEL FILME

Director: Arturo R. Jiménez

Productores: Maggie M. Bailey, Antonio Sandoval

Guionista: Arturo R. Jiménez

Directores de fotografía: Carlos Estrada

Editor: Arturo R. Jiménez, Maggie M. Bailey

Música: Nico Guerrero

Emitir: Ellar Coltrane, Fernanda Rivera, Giancarlo Ruíz

País: Estados Unidos/México

Idioma: en Inglés

Año: 2021

Tiempo de ejecución: 24 minutos