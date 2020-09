Deja legado para la región

Agencias

Winston F. Groom, el escritor detrás de la novela ‘Forrest Gump’ (1986), no sólo fue responsable de la creación de uno de los más grandes clásicos de Hollywood: también rescató del olvido un período de la historia de El Paso, Texas y Chihuahua.

La última novela del también historiador, quien falleció el pasado 17 de septiembre a sus 77 años, habla acerca de la Revolución Mexicana y de las crueles guerras fronterizas de principios del siglo XX en una extensa saga de heroísmo, injusticias y amor titulada ‘El Paso: A Novel’ (2016).

En distintas entrevistas, Winston F. Groom declaró que lo que lo motivó a escribir esta novela tras 18 años sin publicar una (desde ‘Such a Pretty, Pretty Girl’ en 1998), fue la fascinante historia de la región que encontró durante su faceta como historiador (de 1995 a 2012).

“Después de ‘Forrest Gump’ se me ocurrió que tantos novelistas estadounidenses tienen mucha suerte de haber escrito uno o dos libros exitosos, pero luego continúan escribiendo hasta que se les acaban las buenas ideas (…) Ese no era un camino que quería seguir, así que comencé a escribir historia y tuve bastante éxito en ello”.

“Me gusta por una razón: cuando comienzas, siempre hay un principio, un medio y un final, mientras que en la ficción es solo una hoja de papel en blanco mirando hacia ti.

En el caso de ‘El Paso’, fue diferente. Al final vi la historia y quise contarla y cada día me levantaba ansioso por escribirla. Creo que ese es el secreto. Tuve muchas ganas de escribirlo todos los días. La historia vivía brillante en mi mente”, dijo Groom en entrevista con el sitio arthereartnow.com en 2018.

Durante esa misma charla, Winston contó que le dedicó el libro a su hija Carolina, quien al igual que él asistió a la Universidad de Alabama, y que para él cada uno de sus textos publicados eran “especiales”; “amo escribir, ha sido un gran viaje”, expresó.

Un largo camino

‘Forrest Gump’, que habla acerca de la improbable historia de un hombre que fue testigo de puntos clave de la historia del siglo XX, fue el libro más conocido de Groom, quien creció en Mobile, Alabama y publicó 16 libros en total.

Según una biografía publicada por la Universidad de Alabama, Groom sirvió en la Cuarta División de Infantería del Ejército estadounidense de 1965 a 1969. Su servicio incluyó una gira por Vietnam, uno de los escenarios de ‘Forrest Gump’.

El éxito de la película de 1994, protagonizada por Tom Hanks en el papel icónico de Gump, así como Sally Field y Gary Sinise, y que ganó seis premios Oscar, le valió fama generalizada y cierto éxito financiero.

Entre sus libros de ficción y no ficción, también se encuentra ‘Conversations with the Enemy’ (1982), que trata sobre un prisionero de guerra estadounidense en Vietnam acusado de colaboración y que fue finalista del Premio Pulitzer, según la universidad.

‘El Paso: A Novel’ de Winston Groom (2016)

A la venta en su versión física y digital en: Amazon y gandhi.com.mx

Idioma: Inglés

Número de páginas: 496

Sinopsis: El legendario Pancho Villa se enfrenta a un magnate ferroviario conocido sólo como el ‘Coronel’, cuya fortuna en decadencia está atada a un rancho en Chihuahua.

Cuando Villa secuestra a los nietos del ‘Coronel’ y se fuga a la Sierra Madre, el anciano patriarca de Nueva Inglaterra y su hijo se dirigen a El Paso, Texas con la esperanza de encontrar un grupo de vaqueros lo suficientemente valientes para cazar a Pancho Villa.

Repleto de tiroteos, fugas atrevidas y una corrida de toros inolvidable, ‘El Paso’ es un retrato imborrable del suroeste de Estados Unidos.