Deja la prisión tras abonar deuda

Washington— El cantante R. Kelly dejó este sábado la prisión tras abonar los 161 mil dólares que debía por la manutención de uno sus hijos, informaron medios locales.

“Les prometo que vamos a arreglar todo esto”, aseguró el cantante al momento de su salida, según reportó la agencia EFE.

Durante los días en que permaneció en la cárcel, el artista estuvo recluido en una celda individual y bajo vigilancia las 24 horas del día, según dio a conocer la Oficina del Alguacil del Condado de Cook, en Illinois.

Sophia Ansari, una portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Cook, no supo de inmediato quién pagó la manutención de menores en nombre de Kelly.

El abogado del músico, Steve Greenberg, dijo que no podía hablar sobre el pago del adeudo debido a una orden de impedimento del juez de ese caso.

Kelly fue arrestado por el impago de la manutención de uno de sus tres hijos, al que le adeudaba una cantidad superior a los 20 mil dólares.

Se da la circunstancia de que el intérprete, de 52 años, se encontraba en estos momentos en libertad bajo fianza por las acusaciones de acoso sexual presentadas por tres presuntas víctimas que denunciaron al artista de un total de diez cargos.

De ser declarado culpable, el famoso podría ser condenado a entre tres y siete años de prisión por cada una de las acusaciones.

Kelly ha defendido en todo momento su inocencia, sin embargo el pasado 25 de febrero, un abogado de las acusantes entregó al juez un video en la que presuntamente aparece el rapero teniendo relaciones sexuales con una de las víctimas cuando ésta era menor de edad.

El caso de la estrella cobró notoriedad debido a la emisión de la serie documental ‘Surviving R. Kelly’, la cual ha llevado a las autoridades a interesarse de nuevo por estos delitos.

Horas antes de ser detenido, Kelly dio una entrevista a la cadena CBS en la que rechazó las incriminaciones, y criticó al documental por ofrecer supuestamente una visión sesgada de los hechos.

“Si ves el documental, cosa que estoy seguro que has hecho, todo el mundo dice algo malo de mí, nadie dice nada bueno. Me pintan como si fuera Lucifer. No soy Lucifer, soy un hombre”, sostuvo.

“Cometo errores, pero no soy un demonio y, en ningún caso, soy un monstruo”.