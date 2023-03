Deja atrás su oscuro pasado

Bob Odenkirk adora a Saul Goodman, pero también está listo para dejar atrás al personaje. Interpretó al turbio y calculador abogado en "Breaking Bad" y luego durante seis temporadas en "Better Call Saul". "

El actor, nominado a un Emmy, espera que los espectadores se fijen en él en la serie de comedia negra de AMC "Lucky Hank", que se estrena el domingo, en el papel de Hank Devereaux, un profesor universitario de inglés que es jefe de departamento en una universidad sin fondos suficientes y que atraviesa una crisis de identidad. Escribió una novela que nadie leyó, aunque la retirada de su padre del mundo literario académico fue cubierta por el New York Times.

"Los chicos siempre quieren ser más grandes que su padre si hacen lo mismo o son parecidos, o quieren ser lo opuesto a su padre y normalmente no pueden conseguir ninguna de las dos cosas a la perfección", dijo Odenkirk recientemente por Zoom.

A Odenkirk le llamó la atención el hecho de que Hank, con su descontento e inteligencia, también es bastante ingenioso. Puede que algunos no se den cuenta o se olviden de que Odenkirk tiene experiencia en comedia. Fue guionista de "Saturday Night Live" y trabajó con algunos de sus actores más destacados, como Adam Sandler, Chris Farley y Chris Rock.

"Saul Goodman era gracioso, pero Saul no era consciente de lo gracioso que era. Normalmente era gracioso para ti, el público, pero no lo intentaba, sino que se tomaba muy en serio lo que hacía", explica Odenkirk. "Este tipo está haciendo bromas. Dice cosas que sabe que son graciosas y que pretenden serlo. Es muy divertido interpretarlo. Esa autoconciencia, me encanta y es una de las razones por las que quería interpretar este papel."

"Lucky Hank" está basada en la novela "Straight Man" de Richard Russo. Los co-creadores y co-showrunners Paul Lieberstein de "The Office" y Aaron Zellman dicen que la serie se toma muchas libertades del libro.

"Lucky Hank" también llega en un momento en el que Odenkirk todavía está procesando un 2021 ataque cardíaco masivo en el set de "Better Call Saul". Su corazón se detuvo durante 18 minutos y Odenkirk salió de él sintiendo una mezcla de energía y agotamiento, sin ningún recuerdo real de lo sucedido.

Odernkik dice que el ataque al corazón "fue lo más grave que te puedes encontrar antes de que te pongan bajo tierra" y le dejó preguntas similares a las que tiene Hank sobre su propia vida.

"Estoy en ello ahora mismo. Estoy en ello ahora mismo pensando: 'Tengo 60 años. ¿Qué quiero hacer con el resto de mi vida? ¿Cómo quiero vivir? Eso es diferente de los últimos 10 años, que, ya sabes, eran sobre Saul Goodman y mucho trabajo por hacer."

El protagonista comparte protagonismo con Mireille Enos en el papel de su esposa, Lily, que tiende a equilibrar el cinismo de Hank, pero que también se enfrenta a sus propias dudas sobre su identidad y su propósito. Enos es más conocida por interpretar papeles oscuros y serios como en "The Killing".

"Comimos juntos en Nueva York cuando ella estaba considerando interpretar este papel", recuerda Odenkirk. "Al final le dije: 'Tienes una gran sonrisa. ¿Cómo es que nunca la he visto?'. Ella respondió: 'Nunca me piden que haga material ligero'. Siempre está huyendo, la persiguen..., siempre es un drama intenso, en el que está increíble, pero tiene una ligereza y un espíritu que no creo que haya tenido oportunidad de mostrar. Aquí se muestra realmente como Lily".