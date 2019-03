Defiende Treviño humor mexicano

Ciudad de México— Para Mariana Treviño, lo que caracteriza al humor del mexicano es que no lleva la intención de ofender, pese a lo ácido e incomprensible que puede resultar para algunos.

A lo largo de su carrera, la actriz ha interpretado en teatro, cine y televisión a personajes malhablados, albureros y desinhibidos, mismos que reflejan las peculiaridades del País.

"La comedia habla de lo más íntimo del ser humano y el mexicano tiene muy buen sentido del humor. Tirar carrilla es una dinámica mexicana, en otros países se podrían preguntar: '¿por qué me está molestando?'.

"Aquí así es. Es parte del humor que nos ha caracterizado", consideró Treviño en entrevista.

La actriz ha entendido el humor gracias a sus diferentes roles, que van desde la provocativa y espontánea secretaria Lupita de la obra musical Mentiras, hasta la terapeuta experta en relaciones tóxicas de Cómo Cortar a tu Patán, su primer protagónico en cine.

Pero a quien considera un parteaguas en su carrera es a Isabel Iglesias, de la serie Club de Cuervos, quien dentro de las disputas con su hermano dibujó un reflejo de las consecuencias de la envidia y el ego.

Porque además de hacer reír, la comedia también evidencia aquello que se debe mejorar.

"Es muy interesante ver cómo va cambiando la comedia. La de 'Cuervos' fue muy ácida, crítica y delatadora de lo que somos como sociedad. Se prestaba a la reflexión".

Si bien la cuarta temporada de Club de Cuervos fue la última del programa, Treviño no dejará de trabajar, pues espera el estreno de dos cintas donde participó, una infantil y otra donde tendrá un papel breve.

"Estaré en Los Rodríguez y Más Allá, es una película familiar. Mi personaje es la mamá en una familia que descubre que hay comunicación con otros planetas. Creo que los niños se van a divertir mucho.

"Y en Rock N' Cola me invitaron a hacer un personajillo de una directora que organiza unas cosas musicales", dijo la actriz.