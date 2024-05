Defiende Lucero a su hija como leona tras críticas

Si se trata de defender a Lucerito Mijares, Lucero puede convertirse en leona como todas las mamás con cualquiera de sus hijos; pero más allá de eso, la cantante declaró que la situación en la que se vio envuelta su hija al recibir ataques personales, no a su trabajo, deja un mensaje reflexivo a la sociedad.

La cantante señaló que se debe tener claro que ni las mujeres ni los jóvenes deben ser violentados como su hija, cuando los conductores del programa ¡Qué Importa!, Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón "El Estaca", soltaron varios comentarios y chistes burlándose de su fisonomía.

"Yo creo que no hay que perpetuar ni prolongar algo que puede ser negativo. Hacer conciencia de esto, más allá de que yo cuide, defienda y apoye a mi hija ante todo y con todo, y me vuelva una leona para defenderla y cuidarla en lo que sea necesario.

"Debemos tener claro que las mujeres, los jóvenes, la gente, no puede ser violentada con un lenguaje machista y discriminatorio. Yo creo que hoy en día eso ya es obsoleto, es lamentable y muy desafortunado", compartió en entrevista.

Los señalamientos contra Lucerito, de 19 años, levantaron molestia en la audiencia. Los conductores se disculparon en su programa, pero Videgaray aseguró que continuarían haciendo chistes.

Aunque Lucero concedió esta entrevista para hablar del estreno de El Gallo de Oro en Univisión, aceptó responder cuestionamientos vinculados a la controversia.

"Nos quedamos con una reflexión como sociedad, como humanidad: tratar de ser lo menos ofensivos, lo menos crueles. Tratar de ser empáticos y de estar en el mismo canal de una sociedad más sana, con una mente más sana", afirmó la cantante.

"Estoy agradecidísima con el cariño de la gente, es increíble el apoyo de mujeres maravillosas, en este caso para otra mujer también, es con lo que uno se queda".

La ex esposa de Manuel Mijares se mostró feliz por el apoyo a Lucerito en el programa Juego de Voces, donde ha hecho amistad con el equipo de Los Herederos, incluso prepara un dueto con Mía Rubín.

"Trae muchos planes: sigue con el teatro viernes, sábado y domingo con El Mago, con un éxito precioso. En fin, de verdad que no podemos estar más orgullosos y felices de todo lo bonito que tiene a su alrededor", señaló Lucero.

Orgullosa mamá

Lucero se mostró orgullosa de los dos hijos que tiene: Lucero y José Manuel.

"A diario me regalan trofeos y medallas, no sólo el Día de las Madres, sino todos los días de su existencia. Me hacen sentir la mujer más satisfecha como mamá. Me hacen sentir su amiga, cómplice, compañera, su mejor amiga", afirmó.

El mejor regalo para ella, dijo, es verlos crecer sanos y convertidos en gente de bien.

Y como mamá de dos jóvenes tiene un consejo para otras madres: "Que los apoyen, que les den fuerza, que los hagan saber muy amados, queridos, y que les den esa seguridad que los jóvenes necesitan".

Lucero también fue joven y contó con todo el apoyo de su madre, Lucero León.

"Yo también tuve un amor y una cercanía enorme del pilar tan grande que es mi madre y eso me dio las armas, las herramientas para tener un contenido y ser fuerte, sortear los obstáculos de la vida y luchar".