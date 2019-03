Defiende cine en streaming

Roma— El director Paolo Sorrentino no comprende el llamado a preservar el culto a las salas de cine y presentar sus producciones sólo para ese formato, sin pensar en las pantallas de televisión.

A diferencia de directores como Steven Spielberg y Terry Gilliam, el ganador del Premio Oscar en 2014 a Mejor Película Extranjera por ‘La Gran Belleza’ consideró en entrevista que no debe haber distinción mientras el espectador viva la experiencia que proponen las historias.

“Tal vez se deba a que no soy más grande de edad, pero personalmente estoy distanciado de la discusión entre las salas de cine como templos para las películas y la trivialidad de la televisión como electrodoméstico”.

“Siempre puedes disfrutar el filme. Por eso no creo en la distinción entre cómo es una película para cines y las series para televisión”, aseguró el director.

La discusión entre los formatos dejó fuera de competencia el año pasado en el Festival de Cine de Cannes a ‘Roma’, el filme de Alfonso Cuarón, que no obstante ganó tres premios Oscar el domingo pasado.

“Actualmente las pantallas de televisión pueden ser incluso más grandes que las de algunas salas”, acotó Sorrentino.

El italiano se ha sumado a los directores que escriben y dirigen para la pantalla chica.

Su primera serie, ‘The Young Pope’, fue emitida por Fox Premium en 2016. Este año el director está filmando su segunda serie, ‘The New Pope’.