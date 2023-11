Defiende Álex Lora el nombre de El TRI

Monterrey, México.- Nadie, ni siquiera la Selección Mexicana de Futbol puede usar el nombre del "TRI de México" porque los derechos le pertenecen solo a Álex Lora desde 1984.

El mes pasado se avivó en redes sociales la polémica de que Lora ganó la batalla contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tras cinco años de litigio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación.

La titularidad de El TRI es propiedad de Lora en México, Estados Unidos y otras partes del mundo, con un total de 30 registros marcarios para diferentes productos y servicios.

"Nadie puede usar el nombre de EL TRI porque es una marca registrada", sentenció Chela Lora, "domadora" de Álex, "se registró desde 1984 a nombre de Alejandro Lora. No lo puede usar ni la Selección Mexicana ni nadie. Autonombrarse o nombrar a la Selección El TRI no se puede, ellos son la Selección Nacional o podrían decirle 'tricolor', pero no El TRI".

"El TRI de México somos nosotros. Álex en todos sus conciertos dice 'es EL TRI de México. ¡Viva México cabro..!' y la banda así lo reconoce".

El litigio para que se le reconocieran los derechos del nombre, recordó el cantante, quien el jueves se presentará en la Arena Monterrey como parte de los festejos por sus 55 años, comenzó en el 2018, en el Mundial de Rusia, cuando Televisa anunció que El TRI de México sólo se podía ver por su señal.

"Es como si nosotros nos llamáramos el grupo Pepsi, no creo que a esos güeyes les cayera muy en gracia. Llegó un momento cuando iba a ser no sé qué pin... mundial y empezaron a decir El TRI solamente lo puedes ver aquí en 'telerisa deportes'. A esta niñita (dijo y señaló a su esposa Chela) le cayó en los huevos, fue cuando se les metió la querella, no mam..., no usen el nombre", afirmó Álex.

CELEBRA 55 CON INVITADOS

Al festejo por los 55 años de rocanrolear en Monterrey, Álex Lora ya advirtió que el concierto se extenderá hasta por cuatro horas.

Dijo que de por sí el setlist de El TRI es extenso, sin contar que esa noche tendrán grandes invitados de "casa", como el grupo Bronco, la banda de rock electrónico Kinky, Tatiana "La Reina de los Niños", Banda La Trakalosa de Monterrey, el grupo de rock Genitallica y no podrá faltar el mariachi.

"Aquí, en este toquín del jueves, mínimo va durar unas tres horas y media o cuatro, también por la cantidad de invitados que tenemos y cómo va a estar el prendidón de la raza, parece que es mucho, pero se va el tiempo en chin...".

"El TRI de México es el nombre que la raza nos puso a nosotros porque anteriormente nuestro nombre era Three Souls In My Mind. La raza siempre dijo 'voy a la tocada del TRI, me sé la letra de la rola del TRI, tengo el nuevo disco del TRI', entonces en el 84 decidimos nacionalizarlo porque era una pende.. que nuestro nombre fuera en inglés siendo que somos los pioneros del rock original en español".

Aseguró que nunca han querido dinero ni nadie se los ha dado a cambio de dejarlos usar su nombre.

"Nos decían estos cab... '¿qué quieren?' que no usen el nombre. A nosotros nos costó un billetote con abogado y la ching... meter la bronca. El TRI es El TRI cab...".