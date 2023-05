El cantante británico Ed Sheeran fue declarado no culpable en el juicio por supuesto plagio de la canción "Thinking Out Loud" que interpuso la familia de Marvin Gaye.

El juez Luis Stanton, de la corte de Manhattan, resolvió que el tema de Ed Sheeran es original aunque pueda tener coincidencias con la canción "Let's Get It On" de Gaye.