Debutará como presentador

Nueva York- En vivo desde Nueva York ... es el regreso de 'Saturday Night Live' después de que la temporada pasada fue interrumpida debido a la huelga de escritores.

El programa de sketches de larga duración estrenará la temporada 49 el 14 de octubre, anunció la NBC el miércoles. Pete Davidson, antiguo miembro del reparto, será el presentador, cumpliendo así el plan que se había hecho el pasado mes de mayo. El comediante estará acompañado por el primer invitado musical Ice Spice.

La semana siguiente, Bad Bunny hará doble trabajo como anfitrión e invitado musical. El ganador de un Grammy ya ha actuado antes en el programa, pero éste será su debut como presentador.

Todo el elenco de la temporada 48 regresará, junto con una nueva incorporación: Chloe Troast.

Davidson iba a ser el anfitrión el 6 de mayo, junto con el invitado musical Lil Uzi Vert, pero su episodio fue el primero en ser eliminado tras la huelga de guionistas iniciada unos días antes. La huelga de guionistas se declaró terminada el 26 de septiembre después de que los miembros de la junta del Sindicato de Guionistas de América aprobaran un acuerdo contractual con los estudios. Aunque los actores de Hollywood siguen en huelga para la mayoría de los trabajos televisivos y teatrales, el reparto de "SNL" puede reanudar sus actuaciones, ya que los programas de variedades funcionan con un contrato diferente.

Otros programas nocturnos como "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", "Jimmy Kimmel Live!", "Last Week Tonight with John Oliver" y "The Late Show with Stephen Colbert" también han regresado.

"Estoy emocionado por hacer más 'SNL'", dijo a The Associated Press a principios de esta semana James Austin Johnson, miembro del reparto y conocido por sus imitaciones de Donald Trump y Joe Biden. "Se mueve rápido".