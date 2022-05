Debuta protagonista de 'El Juego del Calamar' como director

Ciudad de México.— Lee Jung-jae, quien hizo historia con su actuación en El Juego del Calamar, ahora hace su debut como director con la película de espías Hunt, que se estrenará en el Festival de Cine de Cannes.

El intérprete de Seong Gi-hun se convirtió en ser el primer asiático en ganar los premios Critics Choice y los SAG a Mejor Actor Principal por el drama de Netflix, y probablemente también se convierta en el primer nominado a un Emmy por un papel que no habla inglés.

"Espero que más adelante no tengamos etiquetas como los hombres asiáticos y los no asiáticos", le dijo a Variety. "Espero que en un futuro esto simplemente no exista".

Mientras hacía Hunt, Lee describió cómo usó la persuasión y el diálogo mientras trabajaba con los actores de la cinta.

"En lugar de controlar, diría que tuvimos muchas conversaciones con los actores. Primero, escuché lo que querían expresar a través de este guion. Luego les hablé sobre lo que pensaba que tenían que hacer. Era más como un trabajo en equipo. Como llevo bastante tiempo actuando, recuerdo que cuando tenía conversaciones con el director, mi actuación era más natural".

Pero así como El Juego del Calamar profundiza en asuntos sociopolíticos debajo de los problemas de supervivencia, el ahora productor adelantó que Hunt en esencia trata sobre temas de desinformación, propaganda y manipulación política.

"La película está ambientada en los años 80, en esa época había mucho control de los medios, control sobre la información y las noticias falsas, y pensé que ahora que estamos en 2022 no volveríamos a ver eso, sin embargo, mucha gente sigue procesando la información en su beneficio, creando noticias falsas y propaganda. Ese tema sigue siendo relevante hasta el día de hoy, por lo que pensé que si lo usaba para hacer una película, realmente podría llegar al corazón de la gente", comentó.

El tema que aborda el filme es un asunto que preocupa profundamente a Jung-jae y mientras iniciaba el proyecto junto a otros cineastas se dio cuenta que no compartían las mismas ideas por lo que tomó las riendas del proyecto él solo.

"Tras leer el guion original, decidí hacer esta película pensando que sería posible que los protagonistas del filme, Park Pyong-ho y Kim Jung-do, fueran vistos como representantes de su pueblo. Busqué un guionista y un director con una visión creativa similar a la mía, pero, al no encontrar ninguno, decidí escribir el guion yo mismo. A lo largo de 4 años, reescribí una considerable cantidad de material, y me centré especialmente en las motivaciones de cada personaje.

El cineasta está entusiasmado con el auge del cine y la televisión asiática, particularmente viniendo de su país natal, Corea del Sur.

"Creo que es una muy buena oportunidad para que los coreanos conversen con la comunidad mundial, 'El Juego del Calamar' se convirtió en la serie más vista en la historia del streaming", exclamó.

El creador está trabajando en la segunda temporada de la serie de Netflix, con la esperanza de que pueda comenzar a rodar en 2023.