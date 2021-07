Debemos cambiar el machismo tan arraigado: Andrea

Es importante seguir pidiendo a esta sociedad que cambiemos los roles de género tan marcados que tenemos, lamentablemente el machismo tan arraigado de nuestra cultura”, expresó Andrea Meza, Miss Universo 2020, durante su visita a Ciudad Juárez.

“El mensaje que quiero dar a la población es que analicemos un poquito nuestras acciones, de qué manera estamos tratando a nuestras mujeres, a nuestras madres, hijas, hermanas, y el cambio se va a generar ahí”, agregó la chihuahuense en entrevista exclusiva con El Diario.

Aseguró que un compromiso como Miss Universo es darle luz a las instituciones que trabajan en pro de la mujer y prestar su voz para hacer conciencia sobre la importancia de frenar “la violencia de género que vivimos en todo el mundo, que no es exclusivo de nuestro país, aquí me tocó verlo pero me di cuenta que en cualquier parte del mundo sucede”.

Durante el encuentro que sostuvo con medios de comunicación como parte de su agenda, dijo que le entristece cada vez que ve que a una mujer le quitan la vida por el simple hecho de ser mujer.

Asimismo, compartió los planes que tiene para cuando finalice su reinado y detalles de su vida personal.

Por la tarde, Andrea visitó el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), donde se reunió con madres de víctimas de feminicidio y desaparición.

Junto a Verónica Corchado, directora del instituto, y a dos de las madres, sembró un par de árboles como acto simbólico al que llamaron ‘Sembremos la esperanza ante la violencia contra las mujeres’.

Paula Flores Bonilla, madre de Sagrario González –asesinada en 1998–, entregó a Andrea la cruz negra con fondo rosa que representa la lucha de las familias de las mujeres víctimas de feminicidio.

“Quiero hacerle este pequeño obsequio a nombre de las niñas desaparecidas y que han sido asesinadas. Quiero que sea portavoz de este símbolo a donde quiera que vaya, que pueda llevarlo y haga visible lo que pasa en Ciudad Juárez y a nivel mundial”, expresó.

Fabiola Luna, presidenta de Index Juárez, agradeció la visita de Andrea y su contribución por visibilizar el trabajo que se hace en favor de las mujeres.

También se presentó un rap bilingüe compuesto por Jairo y Mateo, en el que en español y rarámuri se invita a poner un alto al acoso callejero.

Por último, la Miss Universo tomó el micrófono para agradecer la confianza que le brindó el instituto para ser embajadora de la campaña “Rechazar el acoso callejero también es sana distancia”.

Se dijo conmovida por el rap y por las experiencias que le compartieron las madres con las que se reunió.

“Esto va a seguir después de entregar la corona”, concluyó.

