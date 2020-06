Deadpool tendrá tres cintas más

Tomada de Internet / Escena de la primera película

Ciudad de México— Disney, la nueva casa de Deadpool, planea realizar tres películas más, en solitario, del antihéroe, de acuerdo con el portal We Got This Covered.

Según la fuente, las cintas sobre el personaje, interpretado por Ryan Reynolds, tendrán el mismo tono irreverente y dirigido a adultos.

El medio aseguró que Disney está presionando a Kevin Feige, jefe creativo de Marvel, para que termine la tercera entrega de la cinta, y así puedan seguir capitalizando al personaje mientras aún está en la cima de la popularidad; la primera y segunda entrega de Deadpool están en el top tres de películas con clasificación R más taquilleras de la historia.

El año pasado, Ryan Reynolds confirmó que llegaría una tercera entrega de Deadpool, ahora bajo la producción de Marvel Studios, luego de que Disney adquiriera Fox, productora de los primeros dos filmes.

“Sí, estamos trabajando con todo el equipo. Estamos en Marvel ahora, lo que significa que ahora estamos en las grandes ligas. Es algo loco. Ya estamos trabajando en ello (‘Deadpool 3’)”, compartió el actor en una entrevista en el programa Live with Kelly and Ryan.