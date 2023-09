De realeza mexicana

El cantante Gerardo Fierro, conocido como ‘El Príncipe del Falsete’, está celebrando 30 años de trayectoria musical con proyectos que suman experiencia y demuestran el talento nato que descubrió cuando era un niño con su particiapción en los festivales escolares.

Nacido en El Paso, pero arropado por Ciudad Juárez, el músico de mariachi comparte con orgullo los eventos en los que estará presente y la emoción de también estar cumpliendo 13 años al aire en el segmento ‘Domingos rancheros’ dentro de la estación ‘La Rancherita’.

Además, recién publicó ‘Olvídame ya’, un tema compuesto por José Talamantes con el apoyo de integrantes del Mariachi Vargas. Aunado a esto, el Tequila Seroma, con sede en Guadalajara, Amatitán, utilizó su imagen en una edición especial de tequila reposado de agave azul por sus 30 años.

“No te das cuenta cuando ya estás arriba porque te la pasas trabajando, hasta ahorita yo me doy por bien servido porque tengo mucho cariño de la gente y el reconocimiento que me han dado también. Yo quiero seguir cantando hasta que Dios me quite la voz”.

“A mi me emociona tanto escuchar a un mariachi que a veces cuando veo videos en mi celular sobre otras presentaciones, se me salen las lágrimas”, dijo Gerardo Fierro para El Diario.

Gerardo Fierro, añade que esta preparando la siguiente edición de ‘Las grandes voces de la canción ranchera’ para enero 2024, un evento que busca impulsar a otros cantantes que cuentan con todo el talento y la proyección vocal para resaltar dentro del regional mexicano.

“Siempre tuve la inquietud de ir abriendo espacios y lugares para que la música mexicana vuelva a sonar porque ahora existen otros géneros diferentes, pero siento que la música mexicana, en especial el mariachi, se va desplazando”.

Con estos grandes reconocimientos que lo hacen tener presencia dentro del regional mexicano, Gerardo se encuentra en la mejor etapa de su vida, por lo que lo demostrará con un disco compuesto por 10 canciones.

“Aunque aun no tenemos fecha de publicación, es un disco producido por Rodrigo Cuevas y tendrá algunas canciones que yo mismo escribí…tuve el honor de contar con el apoyo en los arreglos musicales de Fernando de Santiago y Roberto Alfaro”.

Talento nato

Su apodo ‘El Príncipe del Falsete’ se debe a la excelente interpretación de la canción ‘El Pastor’, una canción de Rubén Fuentes bajo la voz de Miguel Aceves que no cualquiera llega a dominar.

“La misma gente me presentó así, pero es un arma de doble filo porque a veces simplemente la voz no quiere salir, entonces no puedes quedar mal porque eres el príncipe”.

Su constancia, dedicación e inspiración le han permitido pisar territorio estadounidense y mexicano junto a su madrina Aida Cuevas, quien creyó en su talento cuando lo vio cantar a los 13 años la canción ‘El Aguacero. ’

Por eso, este 22 de septiembre para el Festival de la Manzana en Chihuahua capital, será coestelar junto a la cantante. Ambos, portarán con orgullo su traje charro y proyectarán con su voz, lo bonito del regional mexicano.

“Cuando estas en un escenario el mensaje que siempre uno quiere dar es que vean que eso es México y que la gente se emocione, obviamente más allá de lo que el compositor quiere transmitir con su tema”, mencionó Gerardo.

Toma nota

Redes sociales: @Gerardo Fierro

‘Olvídame ya’ disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ni7YOtcsF7g