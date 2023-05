De Mandalorian al Coliseo de Roma

Después de más de dos décadas, la secuela de Gladiador se prepara para apantallar a la audiencia tal como su progenitora lo hizo en su momento. En este sentido, Ridley Scott sabe que para volver a hacer historia necesita un equipo de gladiadores a la altura de Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe).

Para nuestra buena suerte, el director de Blade runner goza de un ojo infalible en el que podemos confiar y de nuevo lo demostró al atraer a sus filas al actor chileno Pedro Pascal, quien se encuentra disfrutando del pico más alto de su carrera tras protagonizar éxitos como The Mandalorian y The Last Of Us.

Hasta el momento, el nuevo talento está conformado por Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Denzel Washington y Pedro Pascal, mientras que, por ahora, la única actriz de la peli original que regresa para interpretar su mismo rol es Connie Nielsen, quien le dio vida a Lucilla, hermana del emperador Cómodo (Joaquin Phoenix).

Por otra parte, el papel que Pascal interpretará sigue siendo un misterio, al igual que casi todo sobre la cinta. Los únicos “secretos” que han sido revelados son el rol de Paul Mescal, quien le dará vida a un adulto Lucio Vero, sobrino de Cómodo, y el de Barry Keoghan, quien encarnará al villano hasta ahora desconocido.

Según Deadline, el filme se estrena el 22 de noviembre de 2024, un año después del debut de Napoleón, el otro proyecto que prepara Ridley Scott al lado de su fiel compañero Joaquin Phoenix, quien dará vida al exemperador de los franceses.

Finalmente, no está de más comentar que ni Russell Crowe ni Joaquin Phoenix regresan al coliseo por una segunda ocasión, ya que ambos personajes murieron al final de la galardonada cinta del 2000 y ganadora de cinco premios Óscar. Aunque nunca se sabe qué locuras puedan suceder en pantalla.