De esta manera Eva Green superó miedo a las alturas para filmar Dumbo

Estados Unidos— Eva Green se reencuentra con Tim Burton en Dumbo, su tercera película a las órdenes del director. A pesar de estar acostumbrada a trabajar con el también escritor, el remake del clásico de Disney supuso un enorme desafío para la actriz, que tuvo que aprender acrobacias y superar su miedo a las alturas para interpretar a la equilibrista Colette Marchant.

"Fue el mayor reto", confiesa Green durante una entrevista concedida a CulturaOcio.com en la presentación del filme en Londres en la que reveló que entrenó "con increíbles artistas de circo" para superar ese miedo y rodar sus secuencias.

En este sentido, la actriz asegura que "fue emocionante poder ponerme fuerte e ir subiendo poco a poco" para dar vida a esta artista circense que dejará atrás al malvado Vandemere, interpretado por Michael Keaton, para ayudar a Dumbo a reunirse con su madre.

"Colette no está enamorada del personaje de Keaton, ella está usándolo porque él le permite vivir sus pasiones como equilibrista en el circo más prestigioso del mundo" explica Green. Pero pronto conocerá a Holt, encarnado por Colin Farrell, y saltarán chispas entre ambos.

Su miedo a las alturas no es la única fobia que Green tuvo que superar. La actriz no guarda buenos recuerdos del circo y recuerda que "de niña fui un par de veces, pero había algo que me hacía sentir incómoda. Ver a los animales en cautividad para mí era extraño". Y aunque reconoce que muchos espectáculos han cerrado sus puertas, "en algunos países todavía quedan animales en circos", por lo que espera que el filme aporte algo de conciencia sobre el asunto.





Dejando de lado las alturas y el circo, Green se muestra de lo más feliz de repetircon el director de El Gran Pez.

Tim está lleno de pasión, abierto a nuevas ideas, es divertido, no hay tensión".

Danny DeVito, Alan Arkin y los niños Nico Parker y Finley Hobbins completan el reparto de Dumbo, que llegará a las salas el próximo 29 de marzo.