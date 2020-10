De corazón norteño

El cantante y músico Manuel Reza es una nueva promesa musical en el género Regional Mexicano; con su talento y frescura ha logrado ganarse en poco tiempo el apoyo y cariño del público, así como un espacio dentro del mundo de la industria musical.

El año pasado, el artista fue el ganador del reality show ‘Tengo Talento, Mucho Talento’ que se transmite en una cadena de televisión estadounidense, donde mostró su capacidad vocal ante los jueces, que fueron Ana Barbara, Gerardo Ortiz, Pepe Garza y Don Cheto, personaje interpretado por el Juan Carlos Razo; quienes siempre le mostraron su apoyo.

El cantante de 19 años de edad tiene raíces bien cimentadas en Chihuahua, ya que sus padres siempre se lo han inculcado, en la actualidad cuenta con más de tres años en el mundo artístico.

“Comencé cantante el género sierreño, ya que uno de mis ídolos es el extinto cantante Ariel Camacho y fue que gracias a él decidí incursionar en la música; luego seguí mi rumbo en solitario y me anime a entrar al concurso ‘Tengo Talento, Mucho Talento’, mi intención era darme a conocer mediante este reallity, pero gracias a Dios me apoyo mucha gente, les gusto mi propuesta musical y gané el primer lugar el año pasado”, dijo Manuel Reza entrevista para El Diario, vía telefónica.

Después de ganar el concurso, el cantante tiene muchos desafíos entre ellos conquistar grandes escenarios con su estilo tan peculiar con el que cuenta, donde combina el norteño con el saxofón.

Su pasión lo ha llevado hacer realidad muchos de sus sueños entre ellas compartir escenario con agrupaciones de renombre como Conjunto Primavera, Maquinaria Norteña entre otras.

“Inicie una gira al lado de la Maquinaria Norteña y Norteños de Ojinaga la cual se llevaba por nombre “Viva Chihuahua” pero desafortunadamente por la pandemia se tuvo que detener”, expresó.

Refirió que el año pasado saco un disco completamente en vivo de puros covers, y además lanzo un EP donde incluyó canciones de autores importantes como Espinoza Paz, Agustín Cejudo y Keith Nieto.

“Es un EP con seis canciones, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y ahorita estoy trabajando en seguir sacando temas, además grabe con mariachi el tema “Mi enemigo el amor”, fue una gran experiencia pues me sentí muy cómodo también en este género musical, pues es algo diferente a lo norteño”, comentó.

Orgulloso de sus raíces

Aunque es oriundo de Denver, Colorado, aseguró que tiene muy bien cimentadas sus raíces chihuahuenses, gracias a sus padres quienes siempre lo han respaldado en su proyecto musical.

“Desde siempre me han inculcado mis raíces, el idioma español, el amor a Chihuahua, además me junto mucho con gente de allá y es un orgullo para mí presumir de donde vengo, siempre estoy agradecido con mis papás por todas sus enseñanzas y su apoyo en todo momento, ellos son los que me motivan a seguir echándole ganas”, aseveró.

Proyectos

“Tengo en puerta grabar algunos videos de algunos temas que están pendientes para lanzar, para que toda la gente esté pendiente en mis redes sociales, me gusta estar pendiente de todo lo que me escriben espero les guste mi música los invito a todos a que me sigan”, indicó.

¡Síguelo! en:

facebook.com/Manuel-Reza-

instagram.com/manuelvreza/