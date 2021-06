De corazón chihuahuense

Palacio de Gobierno, el Lago Arareco y Creel son algunas de las locaciones que Aída Cuevas eligió para el rodaje del videoclip que acompañará su interpretación

de ‘El Corrido de Chihuahua’, que está incluida en su nuevo material discográfico ‘Antología de la música ranchera, volumen 2’.

“Para mí siempre es un privilegio pisar esa tierra, estoy muy feliz de poder reencontrarme con ese público que tanto quiero, la dirección del video es de Carlos Chavira. Es el estado más grande de la república, así que imposible era recorrer todo en dos días, pero fuimos a lugares claves hermosos y con el favor de Dios en unos días saldrá este video, y espero que todo el estado de Chihuahua me ayude a promocionarlo, porque definitivamente es un regalo para todos los chihuahuenses”, dijo Aída Cuevas en exclusiva para El Diario.

Contó que dentro de este disco se encuentran temas de música mexicana antigua, y de la mano de su hijo Rodrigo hicieron un trabajo arduo para llevar a cabo este nuevo disco.

“Como tuve la oportunidad de grabar un dueto con Lucha Reyes ‘la pionera de la música mexicana’, decidimos grabar música de ella, comenzamos a buscar canciones que había grabado y nos dimos cuenta de que dentro de todas las canciones tenía grabado ‘El Corrido de Chihuahua’ y dije ‘de aquí soy’, fue una tarea ardua, y entre los temas se encuentra ‘El Herradero’, ‘La Panchita’, ‘Canción Mexicana’, entre otras canciones muy bonitas antiguas que no queremos que se pierdan”, comentó.

De manteles largos

Este año, la artista de 57 años de edad, también conocida como ‘La Consentida de Chihuahua’, celebra 45 años de trayectoria; además cumplió cuatro años con su programa, denominado ‘Martes de anécdotas con Aida Cuevas’, el cual lo transmite mediante sus redes sociales.

Comentó que realizó un dueto en el tema ‘Luz de luna’ al lado de Natalia Lafourcade dentro del más reciente disco de la cantante, que lleva por nombre ‘Un canto por México, volumen 2’, el cual acaba también de salir hace unas semanas.

Asimismo, Cuevas se encuentra feliz de que los conciertos presenciales estén de regreso y se encuentra analizando la posibilidad llevar a la pantalla su propia bioserie.

“Hace tres años que una cadena americana me estaba ofreciendo hacer mi bioserie, la cual no me sentí preparada para llevarla a cabo en ese momento, pero hace poco les voy a dar la noticia, me volvieron a ofrecer hacer mi vida y lo estoy pensando, no he concretado nada”, indicó.

¡Síguela!, en:

instagram.com/aidacuevasoficial

facebook.com/AidaCuevasOficial