En proyecto conjunto, dos artistas multidisciplinarios llevarán a cabo el ritual ‘Carne y hueso’ el próximo sábado 19 de marzo en el Museo Galería Laberinto del Quinto Sol.

El performance compuesto de tres actos es una propuesta que hacen el músico Sebastián Gallarzo y el actor Aarón Alonso, quienes estarán acompañados de Luis Pablo Cervantes en el primer espectáculo que acoge el recinto en su tipo.

“A Sebastián Gallarzo lo conocí en Los Ángeles y desde allá queríamos trabajar en algo, porque ambos tenemos un lado experimental, así que queríamos hacer un performance. Él en el aspecto musical hace sus piezas y yo hago las mías, son ideas de él que yo desarrollé”, comparte Alonso.

De carácter vanguardista, ‘Carne y hueso’ tiene gran parte de improvisación, aunque sigue una línea narrativa de la que los artistas salen y entran.

“Hay un tema, que no voy a revelar porque no sé cómo lo va a interpretar el público, pero sí, hablando de mi pieza en particular, ésta tiene un hilo de eventos”.

Alonso explicó que para mantener el sentido experimental del performance ellos no ensayan, sino que simplemente platicaron el concepto para luego jugar con él.

“Yo tengo mi escenografía y dentro de ella voy jugando. Mi pieza está hecha con las patas para que yo me adapte y a partir de ahí crear”.

El primer acto lleva por nombre ‘Sacrificio’, y consiste en la representación de la ‘muerte ritual’; en él Sebastián ejecutará un set de música original al piano, con elementos electroacústicos. En el clarinete estará Luis Pablo Cervantes.

Durante la segunda parte, llamada ‘Farolito’, Aarón Alonso hará la mayor parte de su intervención en un performance que involucra luces, música y una propuesta escenográfica necesaria para desarrollar su improvisación.

En el tercer y último acto, ‘Primavera’, los dos músicos y el actor se unirán en escena y darán conclusión al show.

SEBASTIÁN GALLARZO

Compositor juarense que durante los años recientes se ha inclinado hacia la creación de rituales artísticos utilizando lenguajes musicales y teatrales. Su debut en presentaciones de esta naturaleza fue con ‘The Cult’, obra teatral escrita y musicalizada por él mismo, la cual se presentó en California State University, Northridge, donde cursó su maestría en composición.

Miembro de diferentes ensambles, además de su experiencia como solista, Sebastián se ha presentado en diversos recintos en México, Argentina y Estados Unidos, incluyendo el Carnegie Hall en Nueva York. Su trabajo como compositor comprende obras para sala de concierto y teatro, y para diversos medios audiovisuales, como el cortometraje y video musical.

Actualmente radica en Los Ángeles, California, donde fundó su escuela de música.

AARÓN ALONSO

Es un actor de cine y teatro nacido en Ciudad Juárez que ha participado en proyectos de las cadenas FX, FOX, Telemundo y Univisión.

También ha actuado en cortometrajes filmados en Los Ángeles, Barcelona, Madrid y Ciudad de México.

Es maestro independiente de improvisación. Ha impartido talleres en Ciudad de México, Los Ángeles, Austin, San Francisco y Suecia. Sus estudios incluyen improvisación y técnica Meisner en Chicago Illinois, y clown en Francia.

Luego de haber presentado varios actos en Los Ángeles y Chicago, ésta será su primera pieza de performance art en Juárez.

Es vocalista de la banda Monja.

Carne y hueso

19 de marzo a las 7:00 p.m.

Museo Galería Laberinto del Quinto Sol

Calle de Los Portales 821

Residencial San Marcos

Entrada: 300 pesos (incluye visita guiada al museo y vino de honor)

Boletos a la venta el día del evento