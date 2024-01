Dave Mustaine entrena cuerpo y mente para seguir vigente

Ciudad de México.- Cuando Dave Mustaine confrontó sus debilidades y las superó, descubrió que la mejor manera de sentirse bien era procurando entrenar su alma, su mente y su cuerpo, para estar al cien por ciento, ya fuese en el escenario o con la familia.

"Es diferente lo que me gusta de lo que hago: me gustaría hacer turismo a donde voy, ir a un partido de futbol, a restaurantes, pero no puedo por mi horario de trabajo y lo apretado de mi agenda".

"Las debilidades están, existen, pero las domino y no las revelo, ¿para qué? Lo importante es estar mental y físicamente preparado para dar el mejor concierto, para disfrutar un día con mi familia, para conocerme más. Hay que amarse a sí mismo sobre todas las cosas", contó el vocalista de Megadeth.

El líder de la banda que presentará en abril, en Latinoamérica, el Crush the World Tour, afirmó que hace años que se volvió mucho más consciente de su bienestar y se obligó a mejorar en todos los sentidos.

"Tomo descansos entre giras y hago lo que me dé la gana, pero con responsabilidad. Tres meses antes de comenzar los shows, me preparo con el entrenador de voz y me acerco a un nutriólogo.

"He hallado motivación para hacer ejercicio y me pongo en forma, las artes marciales son mi gran actividad física, pero no se trata sólo de estar saludable con el cuerpo, sino con la mente y el espíritu; por eso digo que cuando subo al escenario estoy en la mejor forma y doy lo mejor", dijo el ídolo, de 62 años, cinta negra en taekwondo.

Padre de dos hijos, Mustaine, con orígenes musicales en Panic y Metallica, se considera el más adorable abuelo, totalmente entregado al amor en el hogar.

"No hay nada como trabajar en lo que amo, en mi caso, la música, pero no hay nada mejor en la vida que amar a una familia y sostenerse en ella. Es mi mayor motivación".

Con su grupo, famoso por "Symphony of Destruction" y "Peace Sells", vendrá un nuevo guitarrista, el finlandés Teemu Mäntysaari. Tocarán en la Arena Ciudad de México el 25 de abril, y en la Arena Monterrey, el 27.

"Quedamos en muy buenos términos con (el brasileño) Kiko Loureiro; él ya tenía otros intereses y, de hecho, él mismo recomendó a Teemu. Vamos con mucho gusto a México, y hay que entender que Monterrey y CDMX son totalmente distintas aunque sean del mismo País: el set list cambia, porque las preferencias por regiones cambian; lo que pide el público, cambia".

Como referente del thrash y speed metal, Megadeth ha vendido casi 40 millones de discos pese a no tocar un género comercial y posee un Grammy. Ha publicado 16 discos de estudio y realizado giras prolongadas. Su trabajo más reciente es The Sick, the Dying and the Dead! (2022).

"Aún me sigue apasionando lo que hago y estar sobre el escenario; la edad me ha vuelto más observador, aunque debo decir que la audiencia también ha cambiado", platicó el músico.

Sobre esto, explicó que durante los primeros 10 años de la banda, las barricadas de seguridad no eran necesarias. Lo más inquietante era que el público subía al escenario para lanzarse hacia la audiencia, nada más.

"Ahora necesitas mucha seguridad y estar más alerta, el sistema ha cambiado. Hay más estructura y, sobre todo, muchos celulares; entiendo a las nuevas generaciones, pero a veces veo más celulares que rostros. ¿Mi celular? No, porque casi siempre está descargado", bromeó Mustaine.