Dará vida a Mariah Carey

Tomada de internet

La cantante y compositora neoyorkina Mariah Carey fue, sin duda, una de las mujeres más importantes en la vida de Luis Miguel. Ambos protagonizaron un tórrido romance que duró tres años y que comenzó en 1998, cuando se conocieron en Aspen.

Ahora, con la segunda temporada de la serie biográfica del ‘Sol de México’ en puerta, comenzaron a circular versiones sobre el papel que jugará la cantante en la trama de la producción de Netflix y sobre la actriz que le dará vida.

De acuerdo con información proporcionada por el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava a través de su canal de YouTube, para esta segunda entrega de ‘Luis Miguel: la serie’, Mariah será interpretada por la actriz británica de 33 años Jade Ewen.

“Ya estamos a muy poquito de que salga la serie de Luis Miguel, ¿no? Entonces, pues, ¿qué creen? Ya vimos que Macarena Achaga va a ser, nada más y nada menos que la hija de Luis Miguel, que va a personificar a Michelle Salas (...) Y, de repente, ahora ya les tengo confirmado quién será Mariah Carey”, introdujo el reportero.

“Me llegó un ‘paparazzo’ que me dijo que no dijera su nombre, y lo tengo que respetar, en donde me dice: ‘Hay una actriz de Inglaterra, ella es inglesa y cantante, canta muy bonito –yo no la conocía– que se llama Jade Ewen’”, especuló.

Jade Louise Ewen es conocida por haber representado a Reino Unido en Eurovisión en el año 2009 así como por haber formado parte del grupo musical pop Sugababes.

Según informó Michelle, la participación de la originaria de Londres en la serie no sólo fue confirmada por una de sus fuentes, sino por la interacción de Jade en redes sociales con algunos integrantes del elenco, como Diego Boneta.

“Hace un tiempo, esta actriz se seguía con Diego Boneta en Instagram, y dirán: ‘Ay, bueno, eso no es una prueba. Todo el mundo sigue a Diego Boneta’. Pero, ella subió historias en México y luego empezó a seguir las cuentas de Netflix, de la serie de Luis Miguel, de Luis Miguel, de Mariah y de varios actores del elenco”.

Además, de acuerdo con el reportero, la información sería confirmada con una fotografía que la actriz publicó desde su cuenta de Instagram: “A parte subió una historia en donde compró el libro de Mariah Carey para estudiarla más y puso que estaba en la Ciudad de México’”.

Incluso, en aquella publicación que data de noviembre de 2020, la joven actriz y cantante escribió un mensaje de admiración y completa adoración a Mariah.