Dará Paul McCartney show en CDMX en noviembre

Ciudad de México.- Luego de varias especulaciones en línea, el legendario ex Beatle, Paul McCartney finalmente anunció este miércoles su muy esperado "Got Back Tour", con el que regresará a la Ciudad de México.

El británico pisará suelo tricolor el próximo 14 de noviembre con un gran espectáculo en el Foro Sol, su primera fecha en el país luego de una ausencia de seis años.

"Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi Got Back Tour en noviembre. Tengo muy buenos recuerdos de México", señaló el mítico músico en un comunicado de prensa.

"Cada vez que estamos allí nos la pasamos muy bien. Así que vamos a crear más recuerdos maravillosos... Vamos a rockear, vamos a rodar. ¡Y vamos a tener una fiesta!".

La última vez que McCartney tocó en México fue en 2017, con un legendario concierto en el Estadio Azteca, el cual él mismo recuerda con cariño constantemente en sus entrevistas.

De acuerdo con un anuncio de OCESA, la venta general de boletos para el show de McCartney arrancará este sábado 2 de septiembre a las 14:00 horas. La Preventa Citibanamex se realizará un día antes, el viernes 1 de septiembre, a la misma hora, a través de www.ticketmaster.com.mx

Los precios para ver al ex Beatle oscilan entre los 680 y los 12 mil 80 pesos, según informó la compañía promotora. Hasta ahora no se tiene planeada otra fecha en México del Got Back Tour.

El Got Back Tour comenzó el 28 de abril de 2022 en Spokane, Washington, con increíble éxito, cautivando al público en un recorrido de 13 ciudades alrededor de los Estados Unidos.