Dará Juliano Krue vida a Michael Jackson en biopic

Ciudad de México.- La próxima película biográfica de Michael Jackson, Michael, ha encontrado a su joven "Rey del Pop" en Juliano Krue Valdi, un actor de 9 años, informó Variety.

Valdi encarnará al cantante desde sus días con los Jackson 5, banda que alcanzó fama con éxitos como "I Want You Back", "ABC" y "I'll Be There".

"Esta oportunidad es realmente importante para mí porque Michael Jackson es el 'Rey del Pop' y es muy especial en mi corazón", dijo el joven en un comunicado.

Valdi, que ha acumulado casi 150 mil seguidores en Instagram, se ha destacado por sus habilidades de baile y sus disfraces inspirados en Michael Jackson.

"Llevo cinco años bailando sus canciones. Él me hace sentir realmente especial y me hace sentir bien conmigo mismo. Me encanta la energía de Michael Jackson", agregó.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua y la producción de Lionsgate y Universal Pictures International, Michael se lanzará mundialmente el 18 de abril de 2025.

Esta producción abordará la vida del icónico cantante, desde sus triunfos hasta sus tragedias, explorando su lado humano, luchas personales y genio creativo.

El resto de la historia será protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, quien impresionó con su similitud en aspecto, sonido y habilidades de baile.