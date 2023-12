Dan un paso al frente

Los Angeles — La poderosa balada de “Barbie’ “I’m Just Ken’, ‘Tótem’, de la cineasta mexicana Lila Avilés y el documental de AP y Frontline “20 Days in Mariupol” acaban de dar un paso más hacia una nominación al Oscar.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció el jueves la lista de finalistas en 10 categorías, entre ellas Mejor Canción Original, Largometraje Documental, Largometraje Internacional, Partitura Original y Artesanía como Peluquería y Maquillaje, Efectos Visuales y Sonido.

Entre el listado se ubica la mexicana ‘Tótem’, cinta que ha logrado destacar en festivales como la Berlinale, donde se llevó el Oso de Oro a Mejor Película.

“20 días en Mariupol”, de Mstyslav Chernov, fue preseleccionada tanto en la categoría de documental como en la de largometraje internacional, representando a Ucrania en esta última.

Como era de esperar, “Barbie”, de Greta Gerwig, “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, y “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, tuvieron una representación destacada entre los finalistas en muchas categorías, incluidas las de partitura y sonido.

Entre los 15 largometrajes internacionales que avanzan se encuentran “La zona de interés”, de Jonathan Glazer (Reino Unido), “El sabor de las cosas”, de Trần Anh Hùng (Francia), “Tótem”, de Lila Avilés (México) y “Hojas caídas”, de Aki Kaurismäki (Finlandia).

Entre los aspirantes a canción original que compiten con “I’m Just Ken” figuran otras dos canciones de “Barbie”: “Dance the Night” de Dua Lipa y “What Was I Made For?” de Billie Eilish. Sin embargo, sólo dos canciones de una misma película pueden pasar a la fase de nominación. Tanto en “Flora e hijo” como en “El color púrpura” avanzaron dos canciones.

Entre los 15 finalistas de partituras originales había varios intérpretes conocidos, como John Williams (“Indiana Jones y el dial del destino”), Ludwig Göransson (“Oppenheimer”), Mica Levi (“La zona de interés”) y el fallecido Robbie Robertson por "Asesinos de la luna florida". Joe Hisaishi también podría encaminarse a su primera nominación al Oscar por “El niño y la garza”.

También se anunciaron los finalistas de los cortometrajes de acción real, animación y documentales. La categoría de acción real es un poco más estelar de lo habitual, con el western de Ethan Hawke y Pedro Pascal “Extraña forma de vivir”, de Pedro Almodóvar, y “La maravillosa historia de Henry Sugar”, de Wes Anderson, con Benedict Cumberbatch y Ben Kingsley, entre los aspirantes.

En la mayoría de los casos, son los miembros de sus respectivas categorías los que deciden la lista de finalistas, aunque los detalles varían de una rama a otra: Algunas tienen comités, otras requisitos mínimos de visionado.

Las nominaciones definitivas en todas las categorías se anunciarán el 23 de enero. La 96ª edición de los Oscar, presentada por Jimmy Kimmel, se celebrará el 10 de marzo y será retransmitida en directo por la cadena ABC desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. El espectáculo comenzará una hora antes de lo habitual, a las 19.00 ET.