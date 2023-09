Dan último adiós a Benito Castro

Ciudad de México.- Con porras y aplausos de su familia y amigos, que sobre todo le agradecían el amor que les compartió, Benito Castro fue enterrado en el Panteón Jardín la mañana de este miércoles, en la misma cripta que sus padres.

El actor recibió su última ovación a dos días de su fallecimiento, mientras su féretro descendía y su hija Deborah ponía de fondo las últimas canciones que grabó y quedaron inéditas.

A las 10:00 horas, una carroza con el féretro salió de la funeraria donde el también cantante fue velado durante dos días. La familia se dirigió en caravana para darle el último adiós.

"Estás con tu mami y todos estamos contigo. Se va contigo un cachito de todos nosotros. Gracias por las enseñanzas, por el cariño, ¡por las risas! Disfrutamos cada show, cada sketch, al Papiringo.

"Nos diste a manos llenas. Gracias por heredarnos tanto. Te amamos para siempre. Gracias, descansa en paz, eterna luz", le dijo su hijo, Benito Castro Jr., frente a la lápida.

Tanto Benito Castro Jr. como su hermana Deborah tenían flores en la mano para honrarlo por última vez. La familia afirmó a los medios de comunicación presentes que están más unidos que nunca y no piensan en tener enfrentamientos de ningún tipo por herencias.

"Es muy difícil estar aquí y no llorar. Cuando mi abuela murió, yo era muy chica, estábamos aquí y me dijiste: 'No llores, tu abuela está aquí, nos está viendo y quiere que estemos felices'.

"Yo sé que quieres que estemos felices y juntos, así estamos. Vamos a cumplir con todo lo que te prometimos, como tú querías. ¡Gracias, gracias, vuelta alto!", se despidió su hija.

Su esposa Deborah le agradeció por todos los años que estuvieron juntos, mientras abrazaba a su hija. Tras ello, comenzó una porra y la familia le deseó buen camino.

A los aplausos también se sumaron un par de fanáticos, que asistieron con discos de vinil de los Hermanos Castro.