Dan cátedra Wisin y Yandel, Danny Ocean e Ivy del urbano

Ciudad de México.- El dúo dinámico Wisin y Yandel dio cátedra del reguetón durante el Flow Fest al recordar la vieja escuela de su género musical, desde el escenario principal del festival, donde cautivaron a 101 mil 200 personas, según OCESA.

Como parte de su gira de despedida de los escenarios, llamada La Última Misión World Tour, a las 00:45 horas del domingo, Wisin y Yandel comenzaron con el tema "Ahora Es".

"Denme un grito todas las mujeres de México", pidió Wisin cuyo nombre real es Juan Luis Morera Luna.

El dúo se lució sobre un escenario que les permitió brillar con apoyo de dos pantallas que irradiaban luces doradas para ponerle ambiente al festival.

"Si tú te sientes orgulloso de ser mexicano, alza la mano", alardeó Yandel de nombre real Llandel Veguilla Malavé.

"¿Dónde están las mujeres mexicanas?", preguntó Wisin para avivar a su público.

Debido a masividad del evento, algunos de los asistentes al festival prefirieron guardar su distancia y distribuirse en el área para perrear cómodamente, mientras que otros estuvieron apretados entre la multitud con tal de ver lo más cerca posible a los ídolos del urbano.

"Gracias por el apoyo que nos han dado en la historia de Wisin y Yandel. Gracias por tantos años de estar siguiendo nuestra carrera. Ahora quiero escuchar una bulla que se oiga hasta Puerto Rico", agradeció Wisin.

En las pantallas se proyectó el logotipo del dueto puertorriqueño, acompañado de una producción que permitió llenar de fuego el frente del escenario para el turno de la canción "Si Tu Cuerpo Me Pide Un Deseo".

Sin importar el frío de noviembre, la temperatura corporal de los fans subió gracias a los bailes provocados con la música de Wisin y Yandel, cuyos visuales evocaron flamas de fuego en movimiento para "Reggaetón En Lo Oscuro".

"¿Dónde están las mujeres que vinieron a bailar reguetón puro?", preguntó Wisin. Entre gritos miles de fanáticas levantaron la mano para bailar los clásicos "Pam Pam", "Pegao" y "Abusadora".

Ya van varias veces que el dueto boricua ha asegurado que se despedirá de los escenarios, pero ahora dijeron que esta ocasión es la definitiva.

"Estamos por cerrar nuestro ciclo de más de 25 años de Wisin y Yandel, pero esta noche quiero hacer historia para que todas las mujeres hermosas que vinieron a cantar con los líderes canten hasta que se escuche hasta Puerto Rico", afirmó Wisin para cantar "Besos Moja2".

El momento romántico de la velada reguetonera llegó con "Me Estoy Enamorando", canción que Wisin pidió dedicar a la persona amada. El tono de las declaraciones fue subiendo con "Noche de Sexo", "Fiel" y "No Me Dejes Solo".

"Seguramente amas México, así que sube tu celular", agregó Yandel. De repente los flashes de los teléfonos simularon un cielo estrellado y los puertorriqueños aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo.

"Algo De Ti" fue la joya de la corona para cerrar el primer día del Flow Fest. Los lideres del reguetón agradecían la asistencia y como fondo lanzaron fuegos artificiales durante cerca de cinco minutos.

Danny Ocean le pone romanticismo al reguetón

A las 23:14 horas se prendieron las luces del escenario principal del Flow Fest para la participación de Danny Ocean, quien salió con nueve minutos de retraso.

El inicio fue fuerte con "Dembow", tema coreado por el público presente. El cantante venezolano siguió con "Veneno", tema al que le hizo algunos arreglos que mezclaron el reguetón romántico con las notas de un saxofón.

"¡Qué gentío! Estamos terminando una gira de casi dos años. Si se saben las canciones, los quiero activos conmigo", pidió Danny Ocean.

En el público se observaron parejas enamoradas que aprovecharon cada tema para abrazarse y darse uno que otro beso, además de intercambiar miradas.

"Es la primera vez que la vamos a cantar en vivo, entonces no se saquen de onda si por ahí sale algo raro", adelantó para cantar "No Te Enamores De Él".

Rumbo al final de su participación, el cantante continuó con "Fuera del Mercado", la canción que se hizo viral en TikTok durante la cuarenta por Covid, y algunos asistentes recordaron los pasos del video.

"El amor que le tengo a México es incomparable. El cincuenta por ciento de mi tiempo lo paso en la Ciudad de México", compartió Danny Ocean.

Entre una lluvia de papeles de colores y humo, invitó a Latin Mafia para que lo acompañarán a cantar "Me Rehuso", el tema con el que se dio a conocer.

Ivy Queen y la vieja escuela del reguetón

Al igual que los estelares, Ivy Queen también llevó la vieja escuela al Flow Fest. "La Reina del Reguetón" empezó su participación cuatro minutos antes de su horario programado, a las 22:16 horas.

"Buenas noches, ¡salud, salud! Esto no es alcohol, ¿saben que es esto? Es sabor para calmar la putería. A mi dicen 'La Diva', 'La Potra' y algunos 'La Caballota'", afirmó Ivy Queen.

La cantante se desenvolvió por el escenario alterno del festival, derrochando glamour, al portar un conjunto negro con transparencias y un cinturón plata. En cada paso al interpretar "Calentura" y llamas de fuego que salían de la parte de abajo del escenario.

En las pantallas se proyectaron visuales con su imagen en versión caricatura de ella. Ivy Queen no escatimó en gastar en pirotecnia para su show.

Tras cantar "Tuya Soy", la puertorriqueña se tomó una pausa para disfrutar de las ovaciones de sus seguidores.

"Mujeres que vinieron a buscar venganza, con la mano arriba. Las que vinieron a tirar indirectas, las que tienen que cantarle a su ex, canten conmigo esto", pidió Ivy Queen para dedicar "Te He Querido, Te He Llorado".