Dan acceso total a sus fans

Como la mayoría de los lanzamientos de la banda más grande del mundo, el primer libro de memorias del grupo de K-pop de siete miembros BTS, "Beyond the Story: 10-Year Record of BTS", fue un éxito arrollador desde el momento en que el público se enteró de que se trataba de un texto anónimo de próxima aparición.

Pero a diferencia de la mayoría de las entregas de BTS, el libro de 544 páginas se convirtió en un éxito de ventas antes incluso de que se desvelara el tema

El 13 de junio de 2013 fue el día en que BTS debutó, compartiendo su primer single, el rebelde trap-pop, "No More Dream". Así que, cuando se reveló que el texto era en realidad una historia oral de la banda, escrita por el periodista Myeongseok Kang con los miembros de BTS (RM, Suga, V, Jung Kook, Jin, Jimin, J-Hope) para celebrar sus 10 años juntos, el entusiasmo se trasladó a la audiencia del K-pop.

Y el entusiasmo está justificado. "Más allá de la historia: 10-Year Record of BTS", es un archivo exhaustivo de la boy band, un documento definitivo para los acérrimos ARMY, el nombre de la base de fans de BTS.

Traducido a 23 idiomas y publicado el 9 de julio, o "Día de ARMY" para los fans de BTS, el libro detalla cronológicamente toda la carrera de la banda, sin dejar ningún momento sin explorar. La mayoría de las veces, las citas de BTS están cargadas de emotividad, aunque también hay bastante humor. Los fans seguramente reaccionarán al leer a Jin describiendo los hábitos dietéticos de Suga en 2013, que incluían mezclar pechugas de pollo, zumo de uva y plátanos para obtener proteínas rápidas.