¿Daft Punk y Ariana Grande al Súper Tazón?

Reforma

Ciudad de México.- Una nueva lista de canciones de The Weeknd, quien será el encargado del espectáculo del medio tiempo en el Súper Tazón, hace suponer que Daft Punk, Ariana Grande y Kendrick Lamar estarían entre sus invitados.

Aunque algunos usuarios consideraron que el listado se trataba de los temas que interpretaría en el show, lo cierto es que se trata de las melodías que incluirá The Highlights, un álbum edición especial que el cantante lanzará días antes de su presentación.

El disco constará de 18 canciones entre las que aparecen "Love Me Harder", a dueto con Grande, "I Feel It Coming" con Daft Punk, y "Pray For Me" con Lamar, lo que ha generado la expectativa de que estos artistas aparezcan en el espectáculo.

La pieza incluye un repertorio de sus más grandes éxitos, como "Blinding Lights", "After Hours" o "Startboy", y saldrá a la venta el 5 de febrero.

Hasta ahora, The Weeknd no ha revelado de manera oficial ningún detalle sobre el show que alista para el Súper Tazón.

Algunos también ha especulado que tendrá como invitado a Maluma con quien recientemente hizo un dueto en español para la canción "Hawai".

En 2020, Jennifer Lopez y Shakira, estelares del espectáculo, contaron con la colaboración de otras estrellas de la música urbana: Bad Bunny y J Balvin.

El cantante, cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye, tuvo un gran 2020 con el lanzamiento de su álbum, After Hours, que le generó buenas críticas y millones de reproducciones.

Sin embargo, no fue tomado en cuenta para las nominaciones de los premios Grammy, lo que generó su molestia y pidió transparencia a los organizadores.