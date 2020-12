Da un salto galáctico

/ Su físico y característico bigote lo posicionaron como uno de los hombres más sexys de 2020 según la revista People

Mejor reconocido con casco, que sin él, el actor Pedro Pascal es uno de los intérpretes que más éxito ha cosechado durante la pandemia gracias a su papel protagónico de pistolero solitario y cazarrecompensas en ‘The Mandalorian’.

Chileno de nacimiento, Pascal ha logrado a sus 45 años obtener reconocimiento a nivel internacional debido a esta serie que es un hito en la plataforma de streaming Disney+. Sin embargo, su alza en Hollywood no llegó de la noche a la mañana.

Durante muchos años su carrera se limitó a pequeños papeles del villano en series como ‘La ley y el orden’, ‘CSI’ y ‘Homeland’.

“Mi sueño de convertirme en Leonardo DiCaprio murió docenas y docenas de veces. Para seguir adelante debía aceptar que, como mucho, iba a ser un actor con trabajo. Eso ya era un triunfo”, confesó el actor en entrevista con El País.

Sin esperarlo, su suerte cambió en 2014 con la llegada del papel de Oberyn Martell en ‘Juego de Tronos’. Tras este personaje se le presentó una segunda oportunidad con el agente Peña en la producción de Netflix ‘Narcos’, en la que participó de 2015 y hasta 2017. Estos dos personajes fueron quienes le abrieron paso a formar parte de la primera serie de televisión ambientada en el universo de La Guerra de las Galaxias, junto al popularmente conocido como ‘Baby Yoda’; y a convertirse en un súpervillano para ‘Mujer Maravilla 1984’, que estrena este 25 de diciembre.

Nómada con sello universal

Nacido en Santiago de Chile en 1975, la familia de Pedro Pascal huyó de la dictadura de Pinochet cuando él era un recién nacido. Poco después, su familia obtuvo asilo político en Dinamarca y posterioremente se trasladaron a Estados Unidos.

Pascal se crio en San Antonio, Texas y en Orange County, California, alimentando su vocación de actor.

Estudió arte dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la New York University y ha vivido en la ciudad de Nueva York durante más de 20 años.

“Es muy extraño desarrollar una fantasía de niño, tener la oportunidad de convertirla en un hobby, después en unos estudios y finalmente transformar todo eso en una carrera. Esa es la apuesta”, concluyó en entrevista.

Expanden la galaxia

Boba Fett se unirá a los personajes de La Guerra de las Galaxias.

Jon Favreau, creador de la exitosa serie de televisión ‘The Mandalorian’ de Disney, afirmó el lunes que ‘El Libro de Boba Fett’ será un programa que protagonizará el cazador de recompensas de clones, conocido por ayudar a capturar al personaje de Han Solo en la saga de ciencia ficción.

Favreau dijo a ‘Good Morning America’ que la serie debutará en el servicio de streaming de Disney+ en diciembre de 2021 y detalló que ‘El Libro de Boba Fett’ es parte de la serie de 10 programas y películas relacionados con La Guerra de las Galaxias anunciados por Disney a principios de este mes.

No se mencionó entonces la serie de Boba Fett porque “no queríamos estropear la sorpresa”, añadió.

La serie se desarrollará en la misma época narrativa que ‘The Mandalorian’, poco después de los eventos descritos en la película de 1983 ‘El Regreso del Jedi’.

Pedro Pascal

Actor de teatro, cine y televisión

Nombre: José Pedro Balmaceda Pascal

Edad: 45 años

Lugar y fecha de nacimiento: Santiago de Chile, Chile, el 2 de abril de 1975

Residencia: Nueva York