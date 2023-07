Da Sindicato de Actores permiso a 39 películas para filmar

Ciudad de México.- El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) otorgó un permiso a 39 películas independientes para que puedan continuar con los rodajes a pesar de la huelga.

De acuerdo con Deadline, estos proyectos que podrán continuar con la filmación fueron elegidos porque no están ligados a la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que es una asociación comercial que representa a las empresas.

Entre las cintas a las que le otorgaron el permiso se encuentran The Rivals of Amziah King, que es protagonizada por Matthew McConaughey y la serie The Chosen, que cuenta la vida de Jesus y está protagonizada por Jonathan Roumie.

También dos películas que son hechas por la productora A24 han recibido luz verde para poder continuar el rodaje, Mother Mary, que es protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel y Death of a Unicorn, que será dirigida por Alex Scarfman.

Este permiso también permite que el elenco y la producción puedan continuar con la promoción de sus proyectos, pues algunos ya están terminados y necesitan ser lanzados lo más pronto posible.

El Sindicato de Actores de Hollywood se unió a la huelga de escritores para exigir mejores sueldos y regular las plataformas de streaming como Netflix y Disney+.