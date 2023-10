Da Roger Waters nueva visión a 'The Dark Side of the Moon'

Ciudad de México.- Roger Waters estrena hoy, a nivel mundial, The Dark Side of the Moon Redux, una versión reimaginada por completo del álbum seminal de Pink Floyd que, según justifica, la grabó tanto para conmemorar su medio siglo en nuestros oídos como para reforzar el mensaje original.

Durante los últimos meses, el rockstar británico, lúcido y vigente en la escena musical, que hace un año brindó memorables shows en el Palacio de los Deportes con la gira This Is Not a Drill, adelantó que retrabajaría el álbum acorde con su perspectiva actual, muy personal, pues no en vano es el autor de las 10 canciones del disco original, con música trabajada por la banda que formaba con Dave Gilmour, Rick Wright y Nick Mason.

PUBLICIDAD

"Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo hicimos (el disco), y cuando ves el mundo que nos rodea, claramente el mensaje no ha cuajado, por eso comencé a considerar lo que la sabiduría de una persona de 80 años podría aportarle a una versión reinventada", cuenta Waters.

Los sencillos que fue publicando del nuevo material, "Money", "Time" y "Speak to Me" / "Breathe", hacían presagiar que el experimento consistiría en un monólogo profundo, incesante, como si el otoño hubiera despojado a esas 10 conocidas canciones de capas de hojas para mostrar su tronco y ramas. Como bien significa la coletilla Redux, la intensidad emocional y sonora del Lado Oscuro primario se reduce aquí a una expresión introspectiva, a un paso del juicio final de los tiempos.

En redes sociales, los videos de los citados tracks han dividido opiniones, si bien muchos admiradores de Waters y Pink Floyd manifestaron impaciencia por conocer el resto de los cortes para valorar el Redux en su conjunto.

"(La idea era) Sacar a relucir el corazón y el alma del álbum, musical y espiritualmente", recalca el cantante y bajista.

Waters recita, susurra, canta, interpreta versos con un estilo narrativo que por momentos recuerda a Leonard Cohen, como en "Money". Su tono vocal, solemne, pausado, nítido y profundo, es acompañado no por sus camaradas de antaño, con quienes mantiene un irremediable distanciamiento, sino por un grupo de músicos tan valiosos como Gus Seyffert (bajo y guitarra, coproductor del disco), Jon Carin (teclados), Joey Waronker (batería) y otros.

Los solos de guitarra brillan por su ausencia. Los coros son más sutiles ahora. "Us and Them" y "On the Run" sorprenderán, por su osadía, a quienes no puedan esperar a comparar un disco y otro.

Tal cual, pareciera un disco trabajado en confinamiento, aislado. La idea provino, dice, justamente, de The Lockdown Sessions, que sacó en 2022.

Con todo y los nuevos arreglos, Waters mantiene los créditos de la música para Gilmour, Mason, Wright y él en un material que dura unos cinco minutos más que el original.

"Creo que la nueva grabación es más reflexiva y es más indicativa de cuál era el concepto del disco", remata Waters, quien elogia el álbum original, lógicamente, así como el trabajo que hicieron sus entonces compañeros.

"(El disco) Ha formado parte de nuestras vidas por 50 años y aún no estamos respirando en el aire".

Waters tocará este nuevo trabajo en el London Palladium, el 8 y 9 de este mes.