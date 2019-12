Da la cara por su país

La juarense Daniela Alejandra Mora se coronó como la adolescente más hermosa del país, la noche del domingo primero de diciembre al ser nombrada Miss Teen Universe México en Puebla.

Tras días de nervios, ilusiones y espera, la fronteriza de 16 años recibió la corona que la encumbra en el olimpo de las bellezas mexicanas. Ahora va por el reinado internacional a Panamá y en caso de ganar sería la primera mexicana en obtener el título.

“Sigo sin creérmelo. Tener la mentalidad de que soy México, que estoy representando a la juventud de mi país es sorprendente. Me emociona tener esta oportunidad, así que voy por esa corona a Panamá”, mencionó Daniela Mora en entrevista para El Diario.

Teen Universe México nació en Ciudad Juárez, el 10 de marzo del 2003. Después de competir contra 27 representantes de otros estados de la república, su sueño de convertirse en una reina de belleza se ha vuelto una realidad.

Una de las labores sociales de Daniela Alejandra Mora fue ayudar a los perros que se encontraban abandonados en las calles. Realizó dispensadores en conjunto con personas que se sumaron a su causa y se colocaron en puntos estratégicos de la ciudad.

Pero, el espíritu altruista de la Miss Teen Universe México la llevó a buscar hacer algo más y decidió colaborar con la casa hogar Bethel, dirigida Josefina Valencia de 80 años, y que se encuentra ubicada en el kilometro 39 de la ciudad.

“Bethel ayuda a niños que han sufrido maltrato físico y psicológico y a quienes han sido abandonados por sus padres”, dijo Daniela Mora.

Su labor social consistió en buscar un padrino para los niños y comprarles un par de zapatos.

“Ahora que tengo un titulo nacional espero poder brindarles más apoyo. Quiero dar a conocer esta casa hogar, aportar más a mi país y a mi ciudad”, aseveró.





La primera chihuahuense

Mora fue coronada por la Teen Universe México saliente Melissa Quintero de Baja California y es la primera chihuahuense en ganar el título nacional del certamen Miss Teen Universe.

“Me preparé demasiado junto con Fredo Luna, mis coordinadores. Definitivamente íbamos por la corona. Para nosotros no había tercer lugar, ni segundo. No iba confiada, pero no dude de mi capacidad y nunca perdí la fé. Porque sin mi familia, ni mi equipo ni todos ustedes lo hubiera podido lograr”, dice Daniela Alejandra Mora.





Teen Universe Internacional 2020

Daniela Alejandra Mora, la Teen Universe México representará al país del 13 al 20 de enero en Panamá. Certamen de belleza en el que competirá contra 30 aspirantes y de resultar ganadora se coronaría como la primera mexicana Teen Universe International .





El certamen

-Miss Teen Universe International celebró su primera edición en México

-En 2016 se eliminó la competencia en traje de baño y se incluyó la competencia en traje de deportes y vestido de noche

-Las cinco finalistas compiten en la fase final con una pregunta final

- La tiara de la ganadora fue laborada por la casa de joyería Dolce & Gabbana

-La organización busca brindar un espectáculo que mejore el desarrollo personal de cada participante, que tenga excelentes jueces que tengan la capacidad de visualizar a un representante que cumpla con las características que exige un prototipo universal de belleza: una adolescente físicamente bella, con preparación intelectual y excelente personalidad.





Toma nota

Daniela Alejandra Mora García

Edad: 16 años

Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez,

Chihuahua, el 10 de marzo de 2003

Estatura: 1.82 cm

Medidas: 90-63-93

Estudió en Instituto Bilingüe Loreto y primaria Abraham González. La secundaria Estatal #2. Actualmente cursa el tercer semestre de preparatoria con un promedio de 9.5.

Materia Favorita: Ciencias naturales

Libro favorito: El Psicoanalista de Jonh Katzenbach