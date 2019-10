Da HBO luz verde a precuela de 'Juego de Tronos'

Ciudad de México— Una serie precuela de Game of Thrones, basada en los orígenes de la casa Targaryen fue pedida formalmente por HBO, anuncio que se dio a conocer en la presentación oficial de su nuevo streaming, HBO Max, a inversionistas, reportó The Hollywood Reporter.

La producción, que aparentemente llevará por nombre House of the Dragon, fue creada por el escritor George R. R. Martin y Ryan Condal, quien escribirá guiones de algunos episodios.

La serie se basará en el libro Fuego y Sangre de Martin, cuyos eventos toman lugar 300 años antes de lo sucedido en Game of Thrones y cuentan la formación de la casa Targaryen, a la que pertenece el personaje Daenerys Targaryen, interpretado por Emilia Clarke.

Miguel Sapochnik, ganador del Emmy, dirigirá el episodio piloto del programa, así como varios capítulos que no se han dado a conocer, y servirá como productor junto a Condal y Vince Gerardis.

"El universo de Game of Thrones es tan rico en historias. Esperamos explotar los orígenes de la casa Targaryen y los primeros días de Westeros junto a Miguel, Ryan y George", dijo Casey Bloys, presidente de programación de HBO.

House of the Dragon será la primera historia de la franquicia de GoT que no pasará por un proceso de desarrollo de HBO, que regularmente dura varios años, y no es una de las precuelas que se dijeron que estaban en desarrollo desde 2017.

La noticia llega unas horas después del informe de que el proyecto de serie instaurado miles de años antes de GoT, que sería protagonizado por Naomi Watts, fue cancelado tras haberse grabado su piloto.

También se informó este lunes que los showruners de la producción original, David Benioff y D. B. Weiss, abandonaron el proyecto de una trilogía de películas de la franquicia Star Wars.