Da frutos su amor por el arte

Con un bajo presupuesto, locaciones prestadas y una producción cien por ciento juarense se creó el cortometraje ‘Tu ausencia’, un proyecto multipremiado a nivel internacional.

Escrito y dirigido por el fronterizo Adrián Morán, un director que desde el 2009 crea producciones audiovisuales independientes, vuelve a la escena con ‘Tu Ausencia’ que reúne 9 reconocimientos y menciones honorificas a ‘Mejor Cortometraje’.

En una entrevista con Adrián resalta que lo importante de esto es seguir una constante, una visión y continuar con el amor al arte.

“Es valioso para mi recibir esto porque quiere decir que vamos por un buen camino, nos abrió a nuevos contactos y a un portafolio de trabajo interesante, incluso ya no veo descabellada la idea de un día estar en los Oscar”.

Su talento es reconocido con ‘Mejor Guion’ y ‘Mejor Cortometraje’ en Indie Short Fest, Festival de Calcuta, Only The Best Miami. Además, ganó ‘Historia Original’ en Cannes Short Fest de Francia, ‘Mejor Filme’ en Nort Hollywood y una mención honorifica en Dubai Film Festival y Lif Off de New York.

“Queremos seguir soñando en grande como lo hicimos desde el inicio de la idea porque tuvimos varias nominaciones y eso nos motiva a continuar”.

Protagonizado por Ricardo Sotelo, ‘Tu ausencia’ muestra a un joven que desde los 13 años de edad tiene severos problemas con el alcohol por tener la falta de un buen ejemplo.

Debido a que le detectaron una enfermedad grave en el hígado tiene que tomar la decisión de abstenerse a las bebidas embriagantes y sufrir la ausencia de sus padres.

“Nuestro objetivo es concientizar a las personas, por eso decidí que tuviera escenas explicitas que pueden ser muy fuertes para las personas que son sensibles”.

“Refleja todas las etapas por las que tiene que pasar una persona con problemas de alcoholismo y de salud” dijo el cineasta.

El talentoso director tuvo que hacer mucho con tan poco presupuesto en una historia dramática que le robó un año de su tiempo para crear un corto que dura 17 minutos.

Con un gran equipo de trabajo y la colaboración de los productores Jacob Stuart y Claudia Grado ‘Tu Ausencia’ aporta información verídica y confirmada por especialistas acerca de la adicción al alcohol para contar una historia real que no desinformara.

“Me siento inspirado, creo que esa es la palabra correcta, porque a pesar de que no tuvimos tanto apoyo monetario decidimos continuar y, al final, logramos tener una mayor exposición profesional”.

“Una historia bien contada no necesita de una súper producción para seguir siendo interesante” aseguró Adrián Moran.

Apoyo a su comunidad

Después de que Adrián se diera cuenta de que su esfuerzo valió la pena y está rindiendo frutos, decidió crear en 2022, junto a Luis Méndez y Ricardo Sotelo, el colectivo ‘Creativos del Desierto’.

La agrupación que reúne especialistas en escritura, producción, dirección, fotografía, música y de audio que ayudan a que las ideas se vuelvan realidad.

La finalidad es apoyar a todos aquellos jóvenes que tengan algún interés de hacer cine y guiarlos para crear trabajos de calidad que demuestren su creatividad, esfuerzo y dedicación en cada historia.

“Buscamos motivarlos porque nos hemos dado cuenta que algunos nacen con ese talento y no lo llegan a desarrollar por falta de apoyo”.

El siguiente paso del grupo, además de impulsar la promoción de ‘Tu Ausencia’ es trabajar con el siguiente proyecto llamado ‘Historias de Juárez’ una mini serie del director Mario Levario en colaboración con la productora Magna Films.

Será una producción que reunirá todos los colores y sabores de lo que ha hecho que Juárez resalte en el mapa.

Los interesados en formar parte de este colectivo que se abre a nuevas posibilidades e ideas pueden mandar mensaje a la pagina oficial de Facebook ‘Colectivo Creativos del Desierto’.

Más sobre el autor

-Adrián Morán

-Escritor, director y productor

-Nació en El Paso, pero toda su vida vivió en Juárez.

-Estudió Producción en Film en Community College.

-Desde el 2009 hasta la fecha ha lanzado más de 9 cortometrajes, pero su talento lo profesionalizó con su corto llamado ‘Rigo’, que narra la historia de un niño migrante.

-Actualmente se encuentra en proceso de su siguiente proyecto ‘Contrición’, que cuenta la historia de una madre y su hija.

Tráiler oficial de ‘Tu Ausencia’: https://youtu.be/-Dm1nNrxC-c