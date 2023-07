Cura Camila sus heridas y muestra nueva faceta

Ciudad de México.- En el momento de mayor éxito de Camila, el grupo que se consolidó con éxitos como "Aléjate de Mí" y "Mientes", Samo, su vocalista, dejó el grupo para buscar una carrera en solitario y, de paso, fracturar su relación con Mario Domm y Pablo Hurtado.



Como resultado, la banda continuó sin él y perdieron el contacto por casi 10 años.



Ahora, cuando preparan su regreso, cualquier diferencia ha quedado en el olvido, pues su madurez, la pasión que comparten por la música y el saber perdonar fueron las claves para reunirse.

"Después de darnos a la tarea de descubrir quiénes éramos, nos encontramos con que seguimos siendo hermanos, que tenemos las mismas metas. Somos más maduros, aprendiendo y tomando la oportunidad que tiene la música latina ahora, y también llevando un perdón genuino de tres amigos", contó Mario Domm, en entrevista.



El cantautor, de 46 años, considera que este regreso ocurre en el momento más idóneo y les permitirá mostrar su mejor faceta, pues logran entenderse como nadie.

"Sólo nosotros entendemos que con dos discos visitamos todos los países de Latinoamérica, vimos cómo la gente se contagió de esa energía musical. Por más que le cuente a mi mamá y a mis hermanos, no van a vivir lo que Samo o lo que Pablo", aseguró.



Para volver a ganarse el corazón del público, Camila lanzó el tema "Fugitivos", un anticipo de lo que será su próximo disco, que verá la luz a finales de año y con el que intentarán volver a poner de moda sus baladas románticas.



"Traemos canciones que creo que no hay ahorita música así y el sonido no es algo que puedas encontrar en cualquier lado. Hay una profundidad y hay un compromiso con la música por parte de los tres", resaltó Domm.



La agrupación se alista para volver a girar juntos y tienen programados conciertos el 14 de octubre en el Auditorio Telmex, en Guadalajara; el 15, en el Auditorio Nacional, en CDMX, y el 1 de diciembre en la Arena Monterrey.



"Hemos aprendido la tolerancia. Hemos aprendido a valorar el talento del otro mucho más. No nos tuvimos 10 años, así que, sin duda, nos extrañamos y es por eso que estamos volviendo, porque seguimos armonizando increíblemente bien y queremos vivir esos momentos en el escenario".



A nivel personal, Domm se siente en su mejor etapa al poder dedicarles más tiempo a sus hijos y afrontar shows más espaciados, pues cree que el ritmo de trabajo que tenía Camila hace una década fue lo que los afectó.



"Sufrí muchos ataques de pánico en la última gira. La verdad es que no me la pasé bien. Ahora, con más perspectiva, con tiempo y a la distancia, ya no veo mi cara por ningún lado acá, en donde estoy (Los Ángeles).



"Soy una persona más normal, me siento más tranquilo y ahora sí, pues puedo... Creo que tengo el control como para ir a pasarla bien, divertirme en mi trabajo de la mejor manera y volver a mi casa y sonreír", confesó.



Como productor, contó que se encuentra trabajando en la banda sonora de una película en Estados Unidos y, además, colaborando con Natalia Jiménez en su próximo material.



También se siente listo para comenzar a componer canciones en inglés.



"Me siento en el mejor momento como compositor, estoy enfocado y listo para todo lo que viene, que es mucho trabajo", remató.