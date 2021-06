Cuñado de Britney Spears habla tras impactante audiencia de tutela

El cuñado de Britney Spears, Jamie Watson, habló después del emotivo testimonio de la estrella del pop en su audiencia de tutela la semana pasada, publicó Fox News.

Watson, quien está casado con la hermana menor de Spears, Jamie Lynn, le dijo al New York Post que su familia "ama" a la cantante.

"Puedo asegurarles que su familia la ama y quiere lo mejor para ella", dijo Watson el pasado viernes. "No estaría rodeado de personas que no lo estuvieran. ¿Quién no querría apoyar a Britney?"

El discurso apasionado, a veces emotivo, de Spears el miércoles a la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, fue la primera vez en 13 años que habló en audiencia pública sobre la tutela, que calificó de "abusiva" y "estúpida". La tutela se estableció cuando Spears, perseguida por los paparazzi y el escrutinio de los medios mientras era una nueva madre, sufrió una crisis de salud mental muy pública en 2008.

Spears revisó el discurso en una publicación de Instagram el jueves y se disculpó "por fingir que he estado bien los últimos dos años.

"Lo hice por mi orgullo y me dio vergüenza compartir lo que me pasó", dijo, y luego agregó: "Lo crean o no, fingir que estoy bien me ha ayudado".

En la corte, Spears dijo que se ve obligada a seguir usando un dispositivo intrauterino para el control de la natalidad y a tomar otros medicamentos, se le impide casarse o tener otro hijo y no se le permite tener su propio dinero. Ella condenó a su padre y a los demás que la controlan.