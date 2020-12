Cumple el sueño hollywoodense

Cortesía Cortesía Tomada de Instagram

De niña, Melissa Díaz se plantaba frente a una cámara para grabar sus propias películas caseras con la única ilusión de que, al crecer, su vida siguiera un solo camino: el de la actuación.

Ahora, a sus 23 años, ese anhelo que tuvo desde pequeña es una realidad. Tras empaparse de conocimiento y trabajar arduamente en el teatro, el cine y la televisión desde los 15 años, la actriz fronteriza logró hacerse de un lugar en Hollywood.

Y aunque admite que no fue fácil y que consiguió entrar a la industria a base de “tocar y tocar y tocar puertas”, toda la experiencia de haber participado en la quinta temporada de la serie ‘S.W.A.T.’ de CBS fue muy gratificante para ella.

“No me la creía. Me entró una llamada y eran mi mánager y mi agente, los dos juntos en una videollamada. Se paró mi corazón, no me la creía. La verdad es que fue algo muy bonito, lloré. Fue un momento muy bonito”, dice.

El 2 de octubre, recuerda, entró a los estudios en Hollywood, tomó una segunda prueba de Covid-19 (la primera se la hicieron tres días antes del rodaje) y después se dirigió a su camerino para esperar que la llamaran.

“Fue un sueño para mí”, cuenta la joven mientras rememora haber pensado: “Esto es Hollywood”, al ver toda la gran producción de ‘S.W.A.T.’: las armas, vestuarios, vehículos, el set. Todo la deslumbró y sintió que estaba justo donde debía estar.

Durante la grabación, que duró entre ocho y 10 horas, Melissa le dio vida a ‘Sophie’, una chef que queda atrapada con un criminal que lleva consigo una bomba. Es ahí cuando entra el equipo S.W.A.T. (Equipo de Armas y Tácticas Especiales, por sus siglas en inglés) para rescatarla.

Por el momento Díaz desconoce si su personaje volverá a aparecer en la serie: “Ojalá me inviten de nuevo”, comenta entre risas.

La actriz posa afuera de su camerino

Nada es casualidad

El próximo paso para Melissa es regresar a Los Angeles o viajar a Nueva York en búsqueda de más audiciones u oportunidades para crecer artísticamente. También planea buscar talleres, clases o cursos para continuar cultivándose en la actuación y seguir preparándose para “cosas más grandes”.

Sobre sus inicios, explica que este arte fue para ella un hobby hasta que en la preparatoria, a los 15 años, decidió audicionar para la obra musical ‘La Bella y la Bestia’ de la compañía Producciones MAG y Grupo Imperial.

Durante los ensayos se percató de que esto era algo que quería hacer toda su vida y se esforzó por crecer. En las mañanas acudía a la escuela en El Paso, Texas y en la tarde cruzaba el puente internacional ensayar en Ciudad Juárez.

Antes de partir a la Ciudad de México en 2016 para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, participó en las obras locales ‘La Sirenita’ y ‘Sueños’ de Producciones MAG.

Ya en la capital del país, de lunes a viernes acudía al CEA y los sábados a Artestudio, un Centro de Artes Escénicas.

Además de participar en teatro y en la telenovela ‘Un camino hacia el destino’, Melissa tuvo en la Ciudad de México la oportunidad de presentar un evento de Carlos Slim, donde estuvieron figuras como Sylvester Stallone y Kobe Bryant.

En entrevista también expresa la admiración que siente por su madre, Rosana Díaz, periodista que desde hace 29 años trabaja para Televisa Juárez.

Melissa interpreta a Sophie en una escena de la serie estadounidense