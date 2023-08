Cultura a través de las redes

En un intento por acercar la historia de la ciudad a las nuevas generaciones, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) mantiene muy activo su TikTok con una serie de videos cortos que lleva por nombre IPACULTurízate.

El proyecto se echó a andar en marzo de este año y ya son varios los reels que forman parte del contenido que la cuenta Ipacultoficial ofrece en esa red social a sus 16 mil seguidores.

Antonio Ramos Solís, quien da vida al famoso personaje del coronel Rosendo Martínez ‘Don Chendo’, es el encargado de compartir interesantes datos y anécdotas históricas de Ciudad Juárez, a través de videos que van de los 30 segundos a los 2 minutos de duración.

“Yo no sabía ni qué era TikTok y resulta ser que tiene mucho auge”, confiesa el historiador que lleva ya 10 años de recorrer la zona centro, relatando a quien preste oídos los interesantes pasajes del pasado de la localidad.

En este nuevo encargo, Don Chendo elige un escenario, se para frente a la cámara y con su particular estilo comienza a hablar de lo que pasó en tal o cual lugar.

“La semana pasada nos paramos afuera del edificio Carlos Villarreal, en la Lerdo, que obviamente está rodeado de puntos históricos, como el Pasaje Continental que era un casino, o en la otra esquina donde estaba la Dulcería Guadalajara que antes fue Consulado y primer banco nacional, y de aquel lado el Hotel Continental”.

Otros lugares del centro histórico que han quedado registrados en IPACULTurízate son la Avenida Lerdo (conocida como Calle de las Novias), Centro Municipal de las Artes, Plaza de Armas, Máquina 701, Garita de Metales y la escuela Benito Juárez de la Colonia Bella Vista.

Aunque en esta zona se concentran pasajes importantes de la historia no sólo de la ciudad, sino de México –como el establecimiento del gobierno nacional de Benito Juárez en la Villa de Paso del Norte y la Toma De Juárez-, Don Chendo y su equipo también han visitado los petrograbados de Samalayuca, Villa Ahumada y El Carrizal.

“El fin de semana antepasado anduvimos en Casas Grandes, vamos hablar de Paquimé, de la Laguna Fierro, de la Hacienda de San Diego, y del Nuevo y Viejo Casas Grandes. Estamos rodeados de historia”, asegura el revolucionario.

Para hacer digerible el contenido a través de la dinámica red social, Don Chendo cambió un poco la manera de relatar la historia. Le quitó los datos duros y el típico “En el año de…”, para atrapar al público con un simple “En esta esquina…” y así ir directo a la anécdota.

También sabe que el video no puede durar tanto tiempo, “porque algo que he aprendido es que cinco minutos en TikTok es algo aburridísimo, la gente está escroleando, así que mientras más breve, mejor”.

Por el contrario, dice, cuando el video despierta curiosidad, son los mismos internautas quienes formulan preguntas en la sección de comentarios.

“Se nota luego luego el interés, preguntan en qué año fue, quién fue, por qué, y empiezan a reclamar esa información”.

El personaje

Don Chendo es machista, regionalista, patriótico. Es un coronel que anduvo en la ‘bola’ y que no llegó a ver el triunfo de la Revolución.

“Es un personaje que surge en noviembre de 2012 por una inquietud mía. Fui al desfile del 20 de noviembre y salí descontento porque no vi a un sólo revolucionario que me satisficiera porque se veían bien bonitos, limpios, rasurados, y me quedaron a deber un revolucionario gastado, maltratadón, que anda en la guerra, en el polvo y que se viste del saqueo de los muertos. Fue cuando pensé en hacerlo y lo estrené en el próximo desfile. Iba yo solo, gritando ‘vivas’ a la revolución. A la gente le gustó”.

Al haber creado otros personajes que también hablaban sobre la historia de la ciudad, Ramos vio la oportunidad perfecta de aportar su experiencia y llevarla a la calle.

Así, desde hace 10 años Don Chendo dirige los recorridos en los que atiende a grupos escolares, de empresas y turistas, a quienes guía por el Centro Municipal de las Artes, la Misión de Guadalupe, la Plaza de Armas y el Museo de la Revolución en la Frontera.

“Como frontera somos responsables de cuidar y promover lo que tenemos en el país. Don Chendo hace eso”, dice quién es autor del libro ‘Leyendas con historia. Ciudad Juárez’.

Ramos agrega que Ciudad Juárez atesora más de tres siglos de historia, de la que desgraciadamente se conoce poco. Por ello, ahora utiliza TikTok para llegar a más gente.

